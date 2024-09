Gulyás: Vláda sa nezaoberala volebnými obvodmi pre Maďarov v zahraničí

Budapešť 12. septembra (TASR) - Maďarská vláda sa vôbec nezaoberala otázkou prípadného vytvorenia volebných obvodov v zahraničí pre tam žijúcich Maďarov. Vyhlásil to vo štvrtok v reakcii na mediálne správy šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás. S odvolaním sa na server klubradio.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa Gulyása zostáva naďalej zachovaný volebný systém so 106 jednomandátovými obvodmi a s 93 mandátmi z celoštátnej straníckej kandidačnej listiny.



O údajnom zámere vlády premiéra Viktora Orbána meniť volebný systém hovoril v júli nový opozičný líder Péter Magyar, predseda mimoparlamentnej strany TISZA a najsilnejší kritik Orbánovej vlády. Takýto krok by znamenal, že občania susedných krajín Maďarska, ktorí majú aj maďarské občianstvo, by mohli voliť svojich zástupcov do Maďarského parlamentu.