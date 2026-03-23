Gunnarsdóttir: Obnovenie rokovaní s EÚ je v záujme Islandu
Autor TASR
Lisabon 23. marca (TASR) - Obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou je v záujme Islandu, vyhlásila v pondelok islandská ministerka zahraničných vecí Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir počas návštevy v Lisabone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Z môjho pohľadu je v záujme Islandu... povedať ‚áno‘ a zistiť, akú dohodu môžeme dosiahnuť s EÚ,“ povedala Gunnarsdóttir na tlačovej konferencii. Vláda navrhla zorganizovať referendum 29. augusta.
Ministerka zdôraznila, že po prípadnom odsúhlasení v referende by nasledovali rokovania s EÚ a v prípade dohody by sa o samotnom vstupe do eurobloku muselo uskutočniť ďalšie referendum.
Gunnarsdóttir upozornila, že bližšie vzťahy s Úniou sú dôležité vzhľadom na „aktuálny geopolitický kontext“, ktorý je poznačený rastúcimi ambíciami amerického prezidenta Donalda Trumpa v Arktíde a jeho záujmom o susedné Grónsko. „Je veľmi dôležité byť medzi krajinami, ktoré zdieľajú rovnaké hodnoty, pokiaľ ide o demokraciu, slobodu a ľudské práva,“ dodala.
Ministerka v nedávnom rozhovore pre agentúru Reuters poznamenala, že jej krajina by sa mohla stať súčasťou EÚ už v roku 2028. Podľa jej slov budú najťažšie body rokovaní rybolov a poľnohospodárstvo.
Island požiadal o členstvo do EÚ v júli 2009. Prístupové rokovania s Úniou sa začali v roku 2010, avšak na žiadosť Reykjavíku boli v decembri 2013 pozastavené. V marci 2015 Island požiadal, aby sa nepovažoval za kandidátsku krajinu, čo Rada EÚ vzala na vedomie.
