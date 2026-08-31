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Gunnarsdóttir: Po referende musíme nájsť iné spôsoby bezpečnosti
Islanďania v sobotňajšom referende odmietli, aby vláda obnovila rokovania o členstve v EÚ.
Autor TASR
Reykjavík 31. augusta (TASR) - Island musí po rozhodnutí voličov v referende neobnoviť prístupové rokovania s Európskou úniou prísť na nové spôsoby, ako posilniť svoju bezpečnosť. V pondelok to pre agentúru Reuters povedala islandská ministerka zahraničných vecí Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir, podľa ktorej by mala ostrovná krajina posilniť spoluprácu s členskými štátmi Únie prostredníctvom bilaterálnych dohôd, informuje TASR.
Islanďania v sobotňajšom referende odmietli, aby vláda obnovila rokovania o členstve v EÚ. Proti hlasovalo 52,8 percenta voličov a za sa vyslovilo 47,2 percenta.
Referendum malo aj bezpečnostný rozmer. Island je zakladajúcim členom Severoatlantickej aliancie (NATO), nemá však vlastnú stálu armádu. Rastúci význam Arktídy a strategická poloha ostrova v severnom Atlantiku opäť zvýraznili diskusiu o jeho bezpečnostných a geopolitických väzbách. Vláda pred referendom upozorňovala na to, že prípadné členstvo v EÚ by posilnilo bezpečnosť krajiny.
„Geopolitickú situáciu sme hlasovaním nezmenili, stále tu je a budeme musieť nájsť iné spôsoby, ako posilniť našu bezpečnosť,“ povedala Gunnarsdóttir. „EÚ je pre Island naďalej veľmi dôležitým partnerom a musíme našu spoluprácu ďalej posilňovať. Zameriame sa na bilaterálne dohody, takéto zmluvy už máme s Fínskom a Nórskom,“ ozrejmila, pričom ako ďalších dôležitých partnerov mimo EÚ vymenovala Japonsko a Kanadu.
Aj keď Island nie je členom Únie, je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktorý krajine umožňuje prístup na spoločný trh EÚ. Podľa Gunnarsdóttir je mimoriadne pozitívnym výsledkom referenda to, že všetky politické strany na Islande podporujú dohodu o EHP.
Islanďania v sobotňajšom referende odmietli, aby vláda obnovila rokovania o členstve v EÚ. Proti hlasovalo 52,8 percenta voličov a za sa vyslovilo 47,2 percenta.
Referendum malo aj bezpečnostný rozmer. Island je zakladajúcim členom Severoatlantickej aliancie (NATO), nemá však vlastnú stálu armádu. Rastúci význam Arktídy a strategická poloha ostrova v severnom Atlantiku opäť zvýraznili diskusiu o jeho bezpečnostných a geopolitických väzbách. Vláda pred referendom upozorňovala na to, že prípadné členstvo v EÚ by posilnilo bezpečnosť krajiny.
„Geopolitickú situáciu sme hlasovaním nezmenili, stále tu je a budeme musieť nájsť iné spôsoby, ako posilniť našu bezpečnosť,“ povedala Gunnarsdóttir. „EÚ je pre Island naďalej veľmi dôležitým partnerom a musíme našu spoluprácu ďalej posilňovať. Zameriame sa na bilaterálne dohody, takéto zmluvy už máme s Fínskom a Nórskom,“ ozrejmila, pričom ako ďalších dôležitých partnerov mimo EÚ vymenovala Japonsko a Kanadu.
Aj keď Island nie je členom Únie, je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktorý krajine umožňuje prístup na spoločný trh EÚ. Podľa Gunnarsdóttir je mimoriadne pozitívnym výsledkom referenda to, že všetky politické strany na Islande podporujú dohodu o EHP.