Guterrers vyzval na bezpečnostnú zónu v okolí Záporožskej elektrárne

New York 6. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v utorok Rusko a Ukrajinu na vytvorenie bezpečnostnej zóny v okolí Záporožskej jadrovej elektrárne, kde by neprebiehali žiadne bojové operácie. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Súčasná situácia je neudržateľná a najlepším krokom na zaistenie bezpečnosti a ochrany ukrajinských jadrových zariadení a jej obyvateľov by bolo teraz ukončenie tohto ozbrojeného konfliktu," povedal Guterres na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) v New Yorku.



Záporožská jadrová elektráreň a jej okolie nesmú byť terčom alebo priestorom pre vojenské operácie, dodal. "Do konca konfliktu a opätovného nastolenia stabilných podmienok tu existuje naliehavá potreba pre dočasné opatrenia v záujme zabrániť nukleárnej nehode vyvolanej fyzickým poškodením, spôsobeným vojenskými prostriedkami," upozornil generálny tajomník OSN.



Guterresove vyjadrenia prišli v súvislosti so správou Medzinárodnej agentúry pre atómovú enegriu (MAAE), ktorá vyzvala na vytvorenie "zóny jadrovej bezpečnosti a ochrany" okolo elektrárne v Záporoží, pripomína DPA.



"Hráme sa s ohňom a môže sa stať niečo veľmi, veľmi katastrofálne," upozornil na pôde BR OSN generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi, ktorý Záporožskú jadrovú elektráreň na Ukrajine minulý týždeň navštívil.



Ostreľovanie budovy elektrárne je podľa neho extrémne nebezpečné, cituje DPA. Grossi zároveň upozornil, že musí byť zabezpečené aj vonkajšie napájanie reaktorov, aby sa okrem iného zaistilo chladenie jadrovej elektrárne.