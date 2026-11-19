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Guterres a Türk privítali rozhodnutie o genocíde Mjanmarska
Genocídy sa Mjanmarsko dopustilo podľa Medzinárodného súdneho dvora v severnej časti Rakhinského štátu na západnom pobreží krajiny na hraniciach s Bangladéšom pri Bengálskom zálive.
Autor TASR
New York 19. novembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vo štvrtok privítali verdikt Medzinárodného súdneho dvora (MSD), že Mjanmarsko sa dopustilo genocídy voči moslimskej menšine Rohingov. Obaja vyjadrili nádej na lepšiu budúcnosť pre túto komunitu, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Mjanmarsko musí konať v súlade so svojimi záväzkami dodržiavať rozhodnutie súdu,“ uviedol Guterres. Zdôraznil, že to zahŕňa „bezpečný, dobrovoľný a dôstojný návrat na miesto ich bydliska a znovuzjednotenie rodín“.
Genocídy sa Mjanmarsko dopustilo podľa MSD v severnej časti Rakhinského štátu na západnom pobreží krajiny na hraniciach s Bangladéšom pri Bengálskom zálive. Už po stáročia bola hlavným domovom prevažne moslimskej menšiny Rohingov.
„Tento rozsudok jasne došiel k záveru, že Mjanmarsko je zodpovedné za jedny z najneslýchanejších zločinov, aké ľudstvo pozná,“ vyhlásil v reakcii na rozhodnutie súdu Türk.
„Tento rozsudok musí byť prelomovým bodom pre spravodlivosť pre Rohingov a všetkých obyvateľov Mjanmarska, ako aj začiatkom zmysluplného procesu na ukončenie beztrestnosti za pretrvávajúce závažné porušovania a zneužívania v Rakhinskom štáte,“ dodal.
Podľa MSD Mjanmarsko porušilo svoju povinnosť zabrániť páchaniu genocídy či ju trestať a dopustila sa aj rozsiahleho ničenia dôkazov, keď sa zbavovala mŕtvych tiel.
Súd dospel k záveru, že Mjanmarsko má povinnosť nahradiť škody za svoje konanie. O konkrétnej výške a spôsobe vyplatenia odškodnenia sa rozhodne v ďalšej fáze konania.
Žalobu na Medzinárodný súdny dvor v Haagu podala v novembri 2019 v mene Organizácie islamskej spolupráce (OIC) západoafrická Gambia. Mjanmarsko obvinila z porušenia Dohovoru OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948 počas vojenskej operácie v roku 2017. Počas nej mjanmarská armáda vyhnala z krajiny približne 750.000 príslušníkov moslimskej menšiny Rohingov, čo sprevádzalo masové zabíjanie, znásilňovanie a vypaľovanie dedín.
Verdikt súdu privítala aj ľudskoprávna organizácia Amnesty International či bangladéšska expremiérka Hasína Vadžídová, podľa ktorej hrala Dháka v tomto vyšetrovaní kľúčovú rolu, informovala agentúra Reuters. Pozitívne reakcie vyjadrili aj viacerí lídri z radov Rohingov či gambijský minister spravodlivosti Dawda Jallow.
„Mjanmarsko musí konať v súlade so svojimi záväzkami dodržiavať rozhodnutie súdu,“ uviedol Guterres. Zdôraznil, že to zahŕňa „bezpečný, dobrovoľný a dôstojný návrat na miesto ich bydliska a znovuzjednotenie rodín“.
Genocídy sa Mjanmarsko dopustilo podľa MSD v severnej časti Rakhinského štátu na západnom pobreží krajiny na hraniciach s Bangladéšom pri Bengálskom zálive. Už po stáročia bola hlavným domovom prevažne moslimskej menšiny Rohingov.
„Tento rozsudok jasne došiel k záveru, že Mjanmarsko je zodpovedné za jedny z najneslýchanejších zločinov, aké ľudstvo pozná,“ vyhlásil v reakcii na rozhodnutie súdu Türk.
„Tento rozsudok musí byť prelomovým bodom pre spravodlivosť pre Rohingov a všetkých obyvateľov Mjanmarska, ako aj začiatkom zmysluplného procesu na ukončenie beztrestnosti za pretrvávajúce závažné porušovania a zneužívania v Rakhinskom štáte,“ dodal.
Podľa MSD Mjanmarsko porušilo svoju povinnosť zabrániť páchaniu genocídy či ju trestať a dopustila sa aj rozsiahleho ničenia dôkazov, keď sa zbavovala mŕtvych tiel.
Súd dospel k záveru, že Mjanmarsko má povinnosť nahradiť škody za svoje konanie. O konkrétnej výške a spôsobe vyplatenia odškodnenia sa rozhodne v ďalšej fáze konania.
Žalobu na Medzinárodný súdny dvor v Haagu podala v novembri 2019 v mene Organizácie islamskej spolupráce (OIC) západoafrická Gambia. Mjanmarsko obvinila z porušenia Dohovoru OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948 počas vojenskej operácie v roku 2017. Počas nej mjanmarská armáda vyhnala z krajiny približne 750.000 príslušníkov moslimskej menšiny Rohingov, čo sprevádzalo masové zabíjanie, znásilňovanie a vypaľovanie dedín.
Verdikt súdu privítala aj ľudskoprávna organizácia Amnesty International či bangladéšska expremiérka Hasína Vadžídová, podľa ktorej hrala Dháka v tomto vyšetrovaní kľúčovú rolu, informovala agentúra Reuters. Pozitívne reakcie vyjadrili aj viacerí lídri z radov Rohingov či gambijský minister spravodlivosti Dawda Jallow.