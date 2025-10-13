< sekcia Zahraničie
Guterres aj Merz ocenili prepustenie izraelských rukojemníkov
Kroky Izraela a Hamasu v pondelok privítala aj Čína a hovorca tamojšieho rezortu diplomacie novinárom potvrdil, že Peking takisto vyzýva k stabilite v regióne.
Autor TASR
Gaza 13. októbra (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres a nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok privítali prepustenie izraelských rukojemníkov palestínskym militantným hnutím Hamas. Guterres zároveň vyzval všetky strany, aby využili túto príležitosť a „ukončili nočnú moru“ v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nesmierne sa mi uľavilo, že znovu získali slobodu a čoskoro sa opäť stretnú so svojimi blízkymi po nesmiernom utrpení, ktoré prežili, a opätovne vyzývam na prepustene pozostatkov zosnulých rukojemníkov,“ uviedol generálny tajomník OSN vo vyhlásení.
Nemecký kancelár označil prepustenie rukojemníkov ako „začiatok uzdravenia“ a krok smerom k mieru na Blízkom východe.
„Dva roky strachu, bolesti a nádeje sú za nimi. Dnes sa rodiny konečne môžu opäť objať so svojimi blízkymi,“ napísal Merz na platforme X. „Zavraždení rukojemníci sa tiež musia vrátiť domov, aby sa s nimi ich rodiny mohli dôstojne rozlúčiť,“ dodal.
Hnutie Hamas v pondelok prepustilo posledných 20 žijúcich izraelských rukojemníkov a odovzdalo ich v dvoch vlnách pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK). Do Izraela sa vrátili po 738 dňoch v zajatí. Pozostatky 28 mŕtvych rukojemníkov by malo militantné hnutie podľa viacerých izraelských médií odovzdať v pondelok popoludní.
V rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom by malo byť v pondelok tiež prepustených celkovo približne 1700 zadržaných osôb z Gazy a 250 palestínskych väzňov, niektorí z nich odsúdení na doživotie. Prvé autobusy s desiatkami Palestínčanov krátko pred poludním začali prichádzať do mesta Ramalláh na Západnom brehu Jordánu. Podľa agentúry Reuters dorazili prvé autobusy už aj do Pásma Gazy.
