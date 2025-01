Guterres: Anexia Západného brehu Izraelom by bola porušením práva

New York 20. januára (TASR) - Úplná alebo čiastočná anexia Západného brehu Jordánu Izraelom "by predstavovala to najvážnejšie porušenie medzinárodného práva", upozornil v pondelok generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres. Podľa agentúry DPA tak odsúdil vyhlásenia izraelských predstaviteľov, ktorí takýto krok naznačujú, píš TASR.



"Som hlboko znepokojený existenčnou hrozbou pre integritu a kontinuitu okupovaných palestínskych území v Gaze a na Západnom brehu," uviedol Guterres na zasadaní Bezpečnostnej rady OSN k situácii na Blízkom východe s odvolaním sa na "zmeny v izraelskej administratíve" za uplynulé dva roky, ktoré urýchlili rozširovanie židovského osídlenia na danom území.



Guterres zdôraznil, že región Blízkeho východu prechádza "závažnou transformáciou" a prímerie v Gaze medzi Izraelom a militantným palestínskym hnutím Hamas poskytlo "lúč nádeje". Zároveň však vyjadril znepokojenie ohľadne situácie na okupovanom Západnom brehu Jordánu, ktorá sa podľa neho naďalej zhoršuje opakujúcimi sa potýčkami, náletmi a pokračujúcou expanziou nelegálnych židovských osád.



S návratom nového amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu Izraelčania, ktorí podporujú osídľovanie Západného brehu, oživili svoje kontroverzné ašpirácie formálne anektovať časti tohto územia, píše AFP.



Krajne pravicovo orientovaný izraelský minister financií Bezalel Smotrič, ktorý je sám osadníkom na palestínskom území, nedávno povedal, že rok 2025 bude "rokom suverenity v Judsku a Samárii", čo sú biblické názvy, ktoré Izrael používa pre Západný breh. Izrael toto územie okupuje od roku 1967, keď ho silou získal od Jordánska.