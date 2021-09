Guterres apeloval na dialóg USA a Číny, varoval pred rozdeleným svetom

New York 21. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v utorok Spojené štáty a Čínu, aby nadviazali vzájomný dialóg a varoval pred čoraz rozdelenejším svetom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Obávam sa, že náš svet sa blíži k dvom odlišným súborom ekonomických, obchodných, finančných a technologických pravidiel; k dvom od seba sa vzďaľujúcim prístupom k rozvoju umelej inteligencie - a napokon, k dvom rôznym vojenským a geopolitickým stratégiám," povedal Guterres na úvod všeobecnej rozpravy 76. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.



"Toto je recept na problémy, bolo by to oveľa menej predvídateľné než studená vojna. Na obnovu dôvery a vzbudenie nádeje potrebujeme spoluprácu, dialóg a porozumenie," apeloval.



Rozpory medzi medzi hlavnými svetovými veľmocami - Čínou a USA - podľa Guterresa brzdia úsilie ohľadne mnohých kľúčových priorít vrátane zabránenia štátnym prevratom vo svete. Pripomenul napríklad, že od februára sa armáda chopila moci v Mjanmarsku a Guinei a v polovici augusta nahradilo západom podporovanú vládu v Afganistane militantné hnutie Taliban.



"Sme svedkami prudkého nárastu tendencie prevziať moc pomocou sily. Vojenské prevraty sú späť. Nejednota v medzinárodnom spoločenstve tomu nepomáha," kritizoval Guterres.



"Geopolitické rozpory podkopávajú medzinárodnú spoluprácu a obmedzujú schopnosť Bezpečnostnej rady (OSN) prijať nevyhnutné rozhodnutia," uviedol.



V rámci utorkovej rozpravy je na programe aj vystúpenie amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý predtým mocnejúcu a autoritársku Čínu nazval hlavnou výzvou 21. storočia. Na záver utorkového programu vystúpi prostredníctvom vopred nahratého prejavu tiež čínsky prezident Si Ťin-pching.