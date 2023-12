Guterres: Bezpečnostná rada je v otázke Gazy paralyzovaná rozkolom

Dauha 10. decembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril v nedeľu ľútosť v súvislosti so zlyhaním Bezpečnostnej rady OSN požiadať o prímerie v Pásme Gazy. Odsúdil zároveň rozkol, ktorý "paralyzoval" radu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Bezpečnostná rada je podľa neho paralyzovaná "geostrategickými rozdielmi", a tie maria riešenie konfliktu medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, ktorý vypukol 7. októbra.



"Autorita a vierohodnosť rady boli vážne narušené" jej opozdenou reakciou na tento konflikt, povedal Guterres na fóre v katarskej Dauhe dva dni po tom, čo Spojené štáty vetovali rezolúciu vyzývajúcu na prímerie v Pásme Gazy.



"Zopakoval som svoju výzvu na vyhlásenie humanitárneho prímeria," dodal Guterres. "Žiaľ, bezpečnostná rada to nedokázala... Môžem však sľúbiť, že sa nevzdám," dodal.



Guterres zvolal mimoriadne zasadanie BR OSN po dvoch mesiacoch bojov, ktoré si v Gaze vyžiadali už vyše 17.000 obetí na životoch - väčšinou žien a detí, vyplýva s údajov Hamasom riadeného palestínskeho ministerstva zdravotníctva.



Guterres sa rozhodol požiadať o zriedkavú aktiváciu článku 99 Charty OSN, ktorý mu umožňuje upozorniť BR OSN na záležitosti, ktoré podľa neho ohrozujú mier a bezpečnosť na svete. Na tento článok sa za uplynulé desaťročia neodvolal ani jeden z jeho predchodcov na čele svetovej organizácie, píše AFP.



"Čelíme vážnej hrozbe kolapsu humanitárneho systému," upozornil Guterres. "Situácia sa rýchlo zhoršuje smerom ku katastrofe s potenciálne nezvratnými dôsledkami pre Palestínčanov ako celok a pre mier a bezpečnosť v regióne," dodal.



Vojnu medzi Izraelom a Hamasom vyvolala smrtiaca vlna útokov palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra. Zahynulo pri nich 1200 ľudí - väčšinou civilistov - a ďalších zhruba 240 militanti odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.