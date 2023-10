Guterres, Biden a Macron odsúdili útok na nemocnicu v Gaze

New York/Washington/Paríž 18. októbra (TASR) – Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril v utorok zdesenie nad raketovým útokom, ktorý zasiahol nemocnicu v pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Som zdesený zabitím stoviek palestínskych civilistov pri útoku na nemocnicu v Gaze, ktorý najdôraznejšie odsudzujem," napísal Guterres na sociálnej sieti. "Súcitím s rodinami obetí. Nemocnice a zdravotnícki pracovníci sú chránení na základe medzinárodného humanitárneho práva."



Palestínska militantná skupina Hamas obvinila z útoku na nemocnicu Izrael. Izraelská armáda uviedla, že explóziu spôsobila raketa, ktorú odpálili z Gazy militanti zo skupiny Islamský džihád.



Americký prezident Joe Biden v utorok uviedol, že je "pobúrený a hlboko zarmútený" výbuchom v nemocnici v Gaze a hrozivými stratami na životoch.



Biden podľa vyhlásenia Bieleho domu o záležitosti hovoril s jordánskym kráľom Abdalláhom II. a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Svojmu tímu pre národnú bezpečnosť dal pokyn zhromažďovať informácie o tom, čo sa presne stalo.



Biden v utorok večer odletel z USA na krátku návštevu Izraela. Následne mal cestovať do Ammánu na stretnutie s lídrami Jordánska, Egypta a Palestínčanov. Summit i Bidenovu návštevu Jordánska po útoku na nemocnicu v Gaze zrušili.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok večer uviedol, že útoky na nemocnice a civilistov "nemôže nič ospravedlniť". Vyzval súčasne na bezodkladné umožnenie prístupu do Gazy pre humanitárnu pomoc.



"Francúzsko odsudzuje útok na nemocnicu al-Ahlí Arabí v Gaze, ktorý si vyžiadal tak mnoho palestínskych obetí. Myslíme na nich," napísal Macron na sociálnej sieti.