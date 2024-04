Guterres: Blízky východ je na pokraji regionálneho konfliktu

New York 18. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok upozornil, že eskalujúce napätie ohľadne vojny v Pásme Gazy a útoku Iránu na Izrael môže vyústiť do "celoplošného regionálneho konfliktu" na Blízkom východe. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Guterres tiež dodal, že izraelská vojenská ofenzíva proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v odvete za jeho bezprecedentný útok zo 7. októbra 2023 vytvorila "humanitárne peklo" pre civilistov uviaznutých na obkľúčenom palestínskom území.



"Blízky východ je na okraji priepasti. V posledných dňoch sme zaznamenali nebezpečnú eskaláciu - v slovách i v skutkoch," povedal Guterres na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).



"Jediný nesprávny odhad, jediná nesprávna komunikácia, jediná chyba by mohli viesť k nemysliteľnému - k rozsiahlemu regionálnemu konfliktu, ktorý by bol zničujúci pre všetkých zúčastnených," upozornil a vyzval všetky strany, aby zachovali "maximálnu zdržanlivosť".



Irán počas uplynulého víkendu bezprecedentne zaútočil raketami a dronmi na Izrael po nálete na iránsky konzulát v sýrskom Damasku, ktorý je všeobecne pripisovaný Izraelu, pripomína AFP. Izraelský premiér Benjamin Natanjahu vyhlásil, že jeho krajina má právo na sebaobranu.



Generálny tajomník OSN odsúdil útok na konzulát i nálet dronov na Izrael s tým, že útok na Izrael predstavuje "závažnú eskaláciu" situácie.



"Je najvyšší čas ukončiť krvavý cyklus odvetných opatrení. Je najvyšší čas prestať," povedal



"Medzinárodné spoločenstvo musí spolupracovať, aby zabránilo akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli dostať celý Blízky východ cez okraj (priepasti) s ničivým dopadom na civilistov," upozornil ďalej Guterres.