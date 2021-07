Guterres bol čestným hosťom Stálej misie SR pri OSN

New York 2. júla (TASR) – Stála misia SR pri OSN v New Yorku tento týždeň vo svojich priestoroch privítala generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. Informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) na sociálnej sieti.



Guterres bol čestným hosťom na obede pre členov regionálnej skupiny východoeurópskych štátov v OSN, ktorý v utorok 29. júna usporiadal stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OSN Michal Mlynár, píše MZVEZ SR na svojej oficiálnej webovej stránke.



Guterres varoval pred mutáciami koronavírusu a vyzval na spoločný boj proti klimatickej zmene.



Pandémia ochorenia „COVID-19, očkovanie proti koronavírusu a prístup k zmene klímy" sú podľa jeho slov naliehavé problémy, ktorým sa treba „intenzívne venovať".



Takisto pripomenul, že „zatiaľ čo v Európe máme k dispozícii 67,8 dávky vakcíny na 100 obyvateľov, v Afrike je to len 1,8 dávky". Práve nedostatočná vakcinácia podľa generálneho tajomníka OSN zvyšuje šance na výskyt nových mutácií.



Diplomati podľa MZVEZ SR diskutovali aj o príprave strategickej správy Our Common Agenda, ktorá bude predložená v septembri 2021, o prípravách na 76. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN, posilnení inkluzívneho multilateralizmu, digitalizácii, boji proti dezinformáciám, terorizmu a násilnému extrémizmu, umelej inteligencii či vzdelávaní.



Mlynár podľa MZVEZ SR prítomnosť generálneho tajomníka ako čestného hosťa využil aj na to, aby mu zablahoželal k opätovnému vymenovaniu na ďalšie funkčné obdobie 2022-26 a ocenil jeho líderstvo počas pandémie COVID-19.