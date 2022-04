Guterres vyzval Rusko na spoluprácu s Medzinárodným trestným súdom

Kyjev 28. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok vyzval Moskvu, aby spolupracovala s Medzinárodným trestným súdom (ICC) pri vyšetrovaní možných vojnových zločinov spáchaných počas ruskej invázie na Ukrajinu. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.uviedol Guterres počas návštevy mesta Buča neďaleko Kyjeva, kde podľa ukrajinských úradov ruskí vojaci zavraždili stovky civilistov.Generálny tajomník OSN v utorok navštívil Moskvu, kde sa stretol so šéfom ruského rezortu diplomacie Sergejom Lavrovom a prezidentom Vladimirom Putinom. Guterres v rozhovore pre CNN označil stretnutie so šéfom Kremľa za. Podľa jeho slov však vojenský konflikt na Ukrajine ukončí len zastavenie bojov a seriózne politické rokovania.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval šéfa OSN za to, že do Moskvy cestoval skôr než do Kyjeva. Podľa neho mal pred návštevou Ruska na vlastné oči vidieť následky vojny na Ukrajine.