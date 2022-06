Guterres by mal v Turecku rokovať s predstaviteľmi Ruska a Ukrajiny

New York 23. júna (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres by sa budúci týždeň v Turecku mal stretnúť s predstaviteľmi Ruska a Ukrajiny, aby sa dohodli na sprostredkovaní vývozu obilia z blokovaných ukrajinských prístavov. TASR informuje podľa správy agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na diplomatov z prostredia Bezpečnostnej rady (BR) OSN.



Ukrajina bola pred začiatkom ruskej invázie štvrtým najväčším vývozcom pšenice na svete a pokrývala polovicu spotreby slnečnicových semien a oleja. Export z ukrajinských prístavov sa však v dôsledku rusko-ukrajinského konfliktu zastavil.



Tento fakt spoločne so západnými sankciami uvalenými na Rusko spôsobil zvýšenie cien potravín a vyvolal obavy z vypuknutia hladomoru na Blízkom východe a v Afrike.



O stretnutí predstaviteľov Ruska, Ukrajiny a OSN v Turecku v utorok informovali aj turecké médiá.



Diplomati OSN však upozornili, že k dohode o exporte obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more zatiaľ nedošlo. Moskva a Kyjev si stále nedôverujú a v rokovaniach je naďalej množstvo prekážok, dodali.



Podľa diplomatov je tiež otázkou, či Rusko myslí svoje zapojenie do rozhovorov o vývoze obilia z Ukrajiny úprimne.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu minulý týždeň povedal, že OSN predložila plán na uvoľnenie vývozu obilia z ukrajinských prístavov. Pre plavidlá by podľa tohto plánu boli vytvorené bezpečnostné koridory aj bez odmínovania čiernomorských prístavov, dodal.



Podľa hovorcu generálneho tajomníka OSN Stéphana Dujarrica zohráva Ankara dôležitú úlohu pri riešení tejto situácie.



Medzinárodné spoločenstvo žiada Rusko už niekoľko týždňov, aby umožnilo vývoz obilia z blokovaných ukrajinských prístavov. OSN upozornila, že v dôsledku týchto udalostí môže vypuknúť najhorší hladomor za uplynulé desaťročia, píše DPA.