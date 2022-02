Guterres: Celoplošný útok Ruska na Ukrajinu by mal zničujúce následky

New York 23. februára (TASR) - Celoplošný útok Ruska na Ukrajinu by mal zničujúce následky pre celý svet, povedal v stredu generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v príhovore na pôde Valného zhromaždenia OSN. Informovala o tom agentúra AFP.



V súvislosti s ukrajinsko-ruskou krízou čelí náš svet „nebezpečenstvu“, pokračoval Guterres, pričom upozornil, že ďalšia vojenská eskalácia môže v regióne vyvolať rozsiahlu humanitárnu krízu.



Generálny tajomník OSN vyzval všetky strany konfliktu, aby umožnili „bezpečný a nerušený prístup“ humanitárnym organizáciám, a to aj do oblastí východnej Ukrajiny, ktoré nie sú pod kontrolou vlády v Kyjeve.



"Teraz je čas na zdržanlivosť, zdravý rozum a deeskaláciu," povedal Guterres a zdôraznil, že nie je priestor na činy alebo vyhlásenia, ktoré by súčasnú situáciu ešte vyostrili.



Pred Valným zhromaždením vystúpil v stredu aj ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý vyzval OSN, aby voči Moskve vyvodili následky za jej uznanie nezávislosti dvoch separatistických regiónov na východe Ukrajiny. Zároveň odmietol obvinenia Kremľa, že v Donbase vykonáva Kyjev provokačné akcie či plánuje obnoviť svoj arzenál jadrových zbraní.