Guterres: Cez čiernomorský koridor prešlo desať miliónov ton obilia

New York 3. novembra (TASR) - Desať miliónov ton obilia a potravín odišlo z čiernomorských prístavov Ukrajiny za uplynulé tri mesiace, uviedol vo štvrtok generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres, ktorý zároveň vyzval na predĺženie nepriamej rusko-ukrajinskej dohody s cieľom znížiť hrozbu hladu vo svete. OSN zároveň oznámila pokrok v rokovaniach o odblokovaní vývozu hnojív z Ruska. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Vyhlásenie šéfa OSN prichádza len niekoľko dní po tom, čo tzv. čiernomorskú dohodu o obilí, uzavretú v lete s cieľom zmierniť globálnu potravinovú krízu spôsobenú ruskou vojnou na Ukrajine, skomplikovali sťažnosti zo strany Moskvy na sankcie a aj dočasné pozastavenie ruskej účasti na dohode.



"Do dnešného dňa cez čiernomorský koridor prešlo desať miliónov ton obilia a ďalších potravín. Na dosiahnutie tohto míľnika stačili tri mesiace," povedal Guterres novinárom.



Ako poznamenal, náhle stiahnutie sa Ruska z uplatňovania dohody viedlo k ďalšiemu zvýšeniu cien potravín na svete a poukázalo na význam tohto dohovoru.



"Táto iniciatíva funguje. Je našou kolektívnou zodpovednosťou, aby sme zachovali jej hladké fungovanie," dodal.



Rusko počas víkendu dočasne pozastavilo plnenie dohody o vývoze obilia z Ukrajiny po útoku na jeho Čiernomorskú flotilu. Podľa Moskvy totiž Kyjev použil na útok námorné koridory zriadené pre vývoz obilia.



K uplatňovaniu dohody sa Moskva následne vrátila v stredu napoludnie, po rokovaniach s Tureckom. S obnovením dohody súhlasila po tom, ako od Kyjeva dostala "dostatočné" písomné záruky, že nepoužije námorné koridory určené pre vývoz obilia na vojenské operácie proti Rusku. Ruský prezident Vladimir Putin zároveň krátko na to upozornil, že Rusko by mohlo od dohody opäť odstúpiť v prípade, že by Kyjev tieto záruky porušil.