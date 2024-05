Guterres chce koniec vojny a humanitárnu pomoc do Gazy

Kuvajt 12. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v nedeľu žiadal okamžité zastavenie vojny medzi Izraelom a hnutím Hamas v Pásme Gazy, prepustenie rukojemníkov a navýšenie humanitárnej pomoci to tejto palestínskej enklávy. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Opakujem svoju požiadavku, požiadavku sveta na okamžité humanitárne prímerie, bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov a okamžité navýšenie humanitárnej pomoci," uviedol Guterres prostredníctvom videokonferencie na pôde konferencie pre darcov v Kuvajte.



Prímerie bude podľa jeho slov len začiatok. "Bude to dlhá cesta späť od spustošenia a traumy tejto vojny," povedal.



Izrael v sobotu nariadil ďalšiu evakuáciu obyvateľom v okolí mesta Rafah na juhu Pásma Gazy a v nedeľu v tejto enkláve opätovne útočil - aj napriek nesúhlasu medzinárodného spoločenstva s vojenskou inváziou do Rafahu.



"Vojna v Gaze spôsobuje strašné ľudské utrpenie, ničí životy, trhá rodiny a spôsobuje, že mnohí ľudia zostávajú bez domova, hladní a traumatizovaní," povedal Guterres.



Konferenciu v Kuvajte organizuje medzinárodná islamistická charitatívna organizácia (International Islamic Charity Organization - IICO) a Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), píše AFP.