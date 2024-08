Guterres chce rokovania Izraela s Hamasom,USA veria v dohodu o prímerí

New York/Washington 12. augusta (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok odsúdil straty na životoch vo vojne v Pásme Gazy a žiadal rokovania o prímerí. Vláda USA vyjadrila presvedčenie, že dohoda o prímerí je možná. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Hovorca OSN Farhán Hak uviedol, že Guterres odsudzuje pokračujúce straty na životoch vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Obe strany vyzval, aby sa vrátili k rokovaniam a zavŕšili dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov.



Guterres podľa Farhána takisto zdôraznil potrebu toho, aby bola zabezpečená ochrana civilistov a nerušený a bezpečný prístup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel pre médiá uviedol, že ministerstvo plne očakáva, že rokovania o prímerí budú pokračovať a bude pokračovať aj spolupráca rezortu diplomacie so zúčastnenými stranami. Tiež dodal, že dosiahnutie dohody je možné.



Lídri Francúzska, Nemecka a Británie v pondelok tiež vyzvali na bezodkladné rokovania o prímerí v Pásme Gazy. Zároveň varovali Irán a jeho spojencov pred eskaláciou konfliktu v regióne.