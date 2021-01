Guterres chce stáť na čele OSN aj v ďalšom funkčnom období

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová (vľavo) a generálny tajomník OSN António Guterres 25. septembra 2019. Foto: TASR/AP

New York 11. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres sa bude uchádzať o svoju funkciu aj na druhé funkčné obdobie. Informoval o tom v pondelok Guterresov hovorca Stephane Dujarric, píše agentúra AFP.Guterres (71) svoju opätovnú kandidatúru oznámil predsedovi Valného zhromaždenia OSN a Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN). Uviedol, že je "", aby stál na čele svetovej organizácie aj ďalších päť rokov.Bývalý portugalský premiér sa päťročného mandátu generálneho tajomníka ujal v januári 2017, funkčné obdobie sa mu tak skončí koncom tohto roka. V úrade by po prípadnom opätovnom zvolení zotrval až do roku 2026.Väčšina z posledných generálnych tajomníkov OSN pôsobila na poste dve funkčné obdobia a viacerí diplomati z prostredia OSN očakávajú, že pätica stálych členov BR OSN - Rusko, USA, Británia, Čína a Francúzsko - opätovné zvolenie Guterresa podporí.Proces výberu šéfa svetovej organizácie sa však stretáva aj s kritikou. Nespokojenci ho označujú za netransparentný s tým, že pri ňom majú neprimerane veľký vplyv stáli členovia BR. Objavujú sa aj výzvy na zvolenie prvej ženy do tejto funkcie.Generálneho tajomníka vymenúva do funkcie Valné zhromaždenie OSN. Tomuto kroku však musí predchádzať odporúčanie Bezpečnostnej rady OSN, pričom každý z jej stálych členov môže nomináciu kandidáta vetovať.