Guterres chce vymenovať J. Kubiša do funkcie vyslanca OSN pre Líbyu

New York 14. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres plánuje do funkcie osobitného vyslanca OSN pre Líbyu vymenovať slovenského diplomata Jána Kubiša. Ten v súčasnosti zastáva post osobitného koordinátora OSN pre Libanon. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Guterres tento krok zvažuje takmer rok po tom, ako z postu osobitného vyslanca OSN pre Líbyu rezignoval začiatkom marca 2020 Ghassan Salamé. Ten v júli minulého roka obvinil BR OSN, že "je pokrytecká" a podkopáva jeho úsilie o nastolenie mieru v tejto vojnou postihnutej severoafrickej krajine.



Ak do piatkového večera nevznesie námietky žiaden z pätnástich členov Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN), Kubiš vystrieda Salamého, ktorý svoje odstúpenie odôvodnil psychickým vypätím a stresom. Salamého odvtedy zastupuje Stephanie Williamsová, píše Reuters.



Zámer vymenovať Kubiša do tejto diplomatickej funkcie prichádza po tom, ako BR OSN v decembri schválila Guterresov plán, ktorý za osobitného vyslanca OSN pre Líbyu určil bulharského diplomata a vyslanca OSN pre Blízky východ Nikolaja Mladenova. Ten však o pár dní na to uviedol, že sa tejto funkcie nemôže ujať z "osobných a rodinných dôvodov".



Kubiš, bývalý slovenský minister zahraničných vecí, v minulosti pôsobil aj ako osobitný vyslanec OSN v Afganistane či generálny tajomník Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).