Guterres: Dajte šancu mieru, sme na ceste k potenciálnemu chaosu

New York 20. júna (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v piatok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN vyzval všetky strany v iránsko-izraelskom konflikte, aby „dali šancu mieru“. Varoval tiež, že násilie sa môže vymknúť spod kontroly, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Stranám konfliktu, potenciálnym stranám konfliktu a Bezpečnostnej rade (OSN) ako zástupcovi medzinárodného spoločenstva chcem povedať jednoduchú a jasnú vec – dajte šancu mieru,“ vyhlásil Guterres odkazujúci na Spojené štáty, ktoré zvažujú vojenskú intervenciu v konflikte na podporu Izraela.



Guterres tak v piatok vystúpil pred Bezpečnostnou radou OSN. Žiadosť o jej zvolanie podal Irán v nadväznosti na izraelské útoky. „Nesmerujeme ku kríze, rútime sa k nej,“ povedal generálny tajomník vo svojom vystúpení.



„Nie sme svedkami len ojedinelých incidentov, ale sme na ceste k potenciálnemu chaosu. Rozšírenie tohto konfliktu by mohlo zapáliť plameň, ktorý už nedokáže nikto kontrolovať. To nesmieme dopustiť,“ dodal.