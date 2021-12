Guterres: Do Tigraja opäť prúdi humanitárna pomoc

Addis Abeba 1. decembra (TASR) - Do severoetiópskeho zväzového štátu Tigraj opäť prúdi humanitárna pomoc OSN. Oznámil to v stredu generálny tajomník OSN Antonio Guterres, ktorého citovala agentúra AFP.



"Dobré správy: do (tigrajskej metropoly) Mekele dorazilo 157 nákladných áut," povedal Guterres na tlačovej konferencii. Z etiópskeho hlavného mesta Addis Abeba do Mekele prevážajú humanitárnu pomoc okrem nákladných áut aj lietadlá, dodal.



Medzitým sa vydal na cestu už aj ďalší konvoj vozidiel vezúcich potrebné komodity do regiónu, v ktorom vyše rok trvajúci ozbrojený konflikt vyvolal podľa mimovládnych organizácií mimoriadne vážnu humanitárnu krízu.



"Humanitárna pomoc je fakticky obnovená, pravdepodobne nie až v takej miere, ako by sme chceli. Ale to je dobrý signál," vyhlásil šéf OSN.



Boje v etiópskom štáte Tigraj vypukli vlani v novembri po tom, čo tam federálna vláda vyslala vojenské jednotky, aby zvrhli regionálnu vládu vedenú Tigrajským ľudovým oslobodzovacím frontom (TPLF). Premiér ohlásil rýchle víťazstvo, koncom júna však ozbrojenci TPLF opätovne obsadil väčšinu územia Tigraja. Následne začali postupovať aj do susedných etiópskych regiónov Amhara a Afar.



Ozbrojený konflikt v druhej najľudnatejšej krajine Afriky si podľa odhadov vyžiadal už desaťtisíce životov. V dôsledku bojov trpia v Tigraji nedostatkom potravín milióny civilistov. Viaceré krajiny sveta zároveň vyzvali svojich občanov, aby Etiópiu opustili.