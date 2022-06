Guterres: Dohoda o vývoze potravín z Ukrajiny sa zatiaľ nedosiahla

Štokholm 1. júna (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu oznámil, že pri hľadaní riešenia na zmiernenie dôsledkov ruskej invázie na Ukrajinu na globálne dodávky potravín došlo k určitému pokroku. Zároveň však upozornil, že ku končenej dohode sa zatiaľ dospieť nepodarilo. TASR o tom informuje na základe správy britskej spravodajskej stanice Sky News.



"Myslím si, že (pri hľadaní riešenia) nastal pokrok, ale ešte tam (v cieli) nie sme," uviedol Guterres v Štokholme na tlačovej konferencii so švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou. "Sú to zložité veci a skutočnosť, že je všetko vzájomne prepojené, robí vyjednávanie obzvlášť komplikovaným," dodal šéf OSN.



Guterres, ktorý pred časom navštívil Moskvu aj Kyjev, sa snaží sprostredkovať dohodu zameranú na obnovenie vývozu ukrajinských potravín a ruského exportu hnojív i potravín v rámci úsilia OSN zmierniť dosah vojny na Ukrajine.



Generálny tajomník OSN verí, že stále existujú spôsoby na vyriešenie tohto problému, a je odhodlaný dotiahnuť ich do úspešného konca. Tvrdí pritom, že na dosiahnutie takejto dohody je "potrebná dobrá vôľa všetkých (zainteresovaných) strán".



Ukrajina patrí k najväčším producentom obilia na svete. Vývoz cez ukrajinské prístavy sa však v dôsledku ruskej invázie zastavil. Podľa nemeckej vlády blokuje Rusko na Ukrajine export približne 20 miliónov ton obilnín určených najmä pre severnú Afriku a Áziu; pričom veľkú časť z nich zadržiava v prístave v meste Odesa.