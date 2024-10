Guterres doručil list protestujúci proti zákazu UNRWA v Izraeli

New York 30. októbra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres poslal v utorok izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi list, v ktorom protestuje proti novému zákonu zakazujúcemu pôsobenie Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) na území Izraela, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Izraelský parlament schválil v pondelok drvivou väčšinou hlasov zákon zakazujúci pôsobenie UNRWA na svojom území. Legislatíva tejto agentúre OSN zakazuje pôsobiť aj v okupovanom východnom Jeruzaleme a bráni jej tiež v komunikácii a koordinácii svojej činnosti s izraelskými orgánmi, v dôsledku čoho je ohrozené aj jej pôsobenie v Pásme Gazy či v Predjordánsku. Do platnosti má vstúpiť o tri mesiace.



Guterres v liste Netanjahuovi poukázal na to, že takýto zákon by mohol mať "ničivé dôsledky" pre Palestínčanov žijúcich v Gaze aj Predjordánsku, keďže na týchto územiach neexistuje - čo sa týka poskytovania humanitárnej pomoci - k UNRWA žiadna obstojná alternatíva.



"Vyzývam Vás a izraelskú vládu, aby ste zabránili takýmto ničivým dôsledkom a umožnili UNRWA pokračovať v svojej činnosti na okupovanom palestínskom území vrátane východného Jeruzalema, a to v súlade s jej záväzkami podľa medzinárodného práva," napísal Guterres.



Pripomenul, že podľa medzinárodného práva musí okupačná mocnosť zaviesť mechanizmy na pomoc ľuďom žijúcim na okupovanom území. Izrael je tak podľa jeho slov "ako okupačná mocnosť" povinný zabezpečiť, aby dochádzalo k uspokojovaniu základných potrieb obyvateľov na takýchto územiach. Ak ich pritom nedokáže zabezpečiť sám, je podľa Guterresa povinný uľahčiť tam pôsobenie UNRWA či iným humanitárnym organizáciám.



UNRWA poskytuje pomoc na palestínskych územiach a palestínskym utečencom v iných štátoch už viac ako sedem desaťročí. Izrael je však voči tomuto úradu dlhodobo veľmi kritický; niektorých zamestnancov UNRWA obvinil aj z účasti na teroristickom útoku kománd palestínskeho hnutia Hamasu v južnom Izraeli zo 7. októbra 2023.