Guterres: EÚ nemôže používať dvojaký meter na Ukrajine a v Gaze

Brusel 21. marca (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo by malo uplatňovať rovnaké princípy pri zaistení mieru čo sa týka vojny na Ukrajine, aj čo sa týka konfliktu v Pásme Gazy. Uviedol to vo štvrtok generálny tajomník OSN António Guterres počas stretnutia s lídrami členských krajín EÚ na úvod dvojdňového summitu v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Guterres pred lídrami EÚ uviedol, že "žijeme v chaotickom svete so superveľmocami, ktoré medzi sebou bojujú" a dochádza k situáciám, keď mocnosti majú pocit beztrestnosti a keď si ktorákoľvek krajina a akákoľvek ozbrojená skupina myslí, že môže robiť, čo chce, pretože neexistuje žiadna zodpovednosť.



Týždenník Politico upozornil, že Guterres pri zmienke o konflikte na Blízkom východe vyzval EÚ, aby zohrávala aktívnu úlohu pri riešení problémov, ktoré ohrozujú svet. Spresnil, že skutočnosť, že dochádza k civilným obetiam v Pásme Gazy treba odsúdiť rovnako tvrdo ako civilné obete na Ukrajine a nepoužívať "dvojaké metre".



"Je nevyhnutné zaistiť mier pre Ukrajinu a z rovnakých dôvodov aj prímerie v Gaze," zdôraznil Guterres.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell potvrdil, že lídri EÚ chcú zájsť "oveľa ďalej" ako v predchádzajúcich mesiacoch a vyzvú konfliktné strany na trvalé prímerie, na prepustenie rukojemníkov a budú požadovať zmiernenie neprijateľnej situácie obyvateľov Pásma Gazy. Zároveň požiadal Izrael, aby zaručil, že do Pásma Gazy sa dostane zvýšený objem humanitárnej pomoci.



"Ľudia umierajú od hladu. Preto dúfam, že lídri zašlú Izraelu dôrazný odkaz, aby ukončil potravinovú blokádu Gazy a postaral sa o civilistov. Izrael má určite právo brániť sa, ale nie sa pomstiť," opísal situáciu.



Odchádzajúci portugalský premiér António Costa v tejto súvislosti spomenul, že kľúčovou je snaha dosiahnuť prímerie v Pásme Gazy. Súčasnú situáciu označil za neprijateľnú z humanitárneho hľadiska a uviedol, že všetky členské krajiny musia odsúdiť útoky vedené Hamasom zo 7. októbra 2023 a tiež spôsob, akým Izrael presadzuje svoje právo na obranu.



"Právo na obranu musí podliehať zákonu a musí rešpektovať ľudský život. Súčasná situácia nie je prijateľná," odkázal Costa a dodal, že EÚ nemôže na jednej strane odsudzovať porušovanie ľudských práv na Ukrajine a nevšímať si, keď k tomu dochádza v Pásme Gazy.



Írsky premiér Leo Varadkar na úvod rokovaní pred novinármi uviedol, že Rakúsko a Česká republika bránia tomu, aby EÚ vyzvala na prímerie medzi Izraelom a hnutím Hamas. Vyjadril nádej, že sa na summite podarí presvedčiť lídrov oboch krajín, aby súhlasili so spoločnou výzvou EÚ na zavedenie okamžitého humanitárneho prímeria a na realizáciu scenára dvoch nezávislých a vedľa seba existujúcich štátov.



Nemecký kancelár Olaf Scholz v Bruseli podčiarkol, že z pohľadu EÚ je dôležité mať "dlhšie trvajúce prímerie" v Pásme Gazy a vyjadril nádej, že izraelská vláda bude pokiaľ ide o jej vojenské aktivity v Gaze dodržiavať to, čo je zakotvené v medzinárodnom práve.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)