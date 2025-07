Šéf OSN Guterres: Hlad nesmie byť nikdy nástrojom vojny

Addis Abeba 28. júla (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres v pondelok vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby odmietlo používanie hladu ako zbrane vo vojne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izraelská vláda odmieta obvinenia, že využíva hlad ako nástroj vojny. Vinu z humanitárnej krízy pripisuje humanitárnym organizáciám, ktoré vraj zlyhávajú pri vyzdvihovaní a distribúcii pomoci na hraničných priechodoch.



„Klimatické zmeny negatívne ovplyvňujú úrodu, dodávateľské reťazce a humanitárnu pomoc. Hlad šíria aj konflikty - od Gazy po Sudán a ďalej,“ povedal Guterres na konferencii OSN v Etiópii prostredníctvom videokonferencie.



„Hlad podnecuje nestabilitu a narúša mier. Nikdy nesmieme akceptovať hladomor ako vojenskú zbraň,“ dodal generálny tajomník OSN.



Izraelská armáda v nedeľu oznámila zavedenie „taktickej prestávky“ vo vojenských operáciách v niektorých častiach Pásma Gazy s cieľom zmierniť humanitárnu krízu spôsobenú nedostatkom potravín. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je mesto Gaza najviac postihnuté podvýživou, pričom takmer každé piate dieťa mladšie ako päť rokov v tomto meste trpí akútnou podvýživou. Od hladu zomrelo v palestínskej enkláve viac ako 113 Palestínčanov.



Jordánsko a Spojené arabské emiráty v nedeľu zhodili do Pásma Gazy 25 ton humanitárnej pomoci, no vedúci humanitárnych organizácií sú naďalej skeptickí, či takéto dodávky môžu zabezpečiť dostatok potravín pre viac ako dva milióny obyvateľov tejto oblasti.



Šéf Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher uviedol, že podľa informácií od tímu priamo na mieste bude takáto prestávka trvať asi týždeň, čo je podľa jeho slov zjavne nedostatočné. Podľa neho by na zastavenie hladu v Pásme Gazy bola potrebná minimálne niekoľkotýždňová súvislá prestávka v bojoch.



V Sudáne od apríla 2023 prebieha vojna medzi sudánskou armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Táto vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí a viac ako 14 miliónov ľudí vyhnala zo svojich domovov.



UNICEF uviedol, že od januára do mája tohto roka ošetrili v sudánskom štáte Severný Dárfúr viac ako 40.000 detí trpiacich ťažkou podvýživou. Tento počet je dvojnásobný oproti rovnakému obdobiu v roku 2024.