Guterres: Hrôzy v Pásme Gazy nemajú v posledných rokoch obdobu

New York 22. júla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN vyhlásil, že „hrôzy“, ktorým sú vystavení Palestínčania v Pásme Gazy, sú v posledných rokoch bezprecedentné. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Rozšírenie izraelských operácii v palestínskej enkláve podľa Guterresa znamená, že sa „skaza vrství na skazu“ a tamojší humanitárny systém je na pokraji zrútenia. „Tomuto systému sa odopierajú podmienky na to, aby mohol fungovať,“ konštatoval Guterres.



Generálny tajomník Nórskej rady pre utečencov (NRC) Jan Egeland v utorok oznámil, že zásoby tejto organizácie sa minuli a niektorí jej zamestnanci v Pásme Gazy hladujú. „Náš posledný stan, náš posledný potravinový balík, naše posledné humanitárne veci sa už rozdali. Nič už nezostalo,“ povedal Egeland.



„Sme nahnevaní, lebo naším poslaním je pomáhať... A Izrael nepopúšťa. Chcú skrátka paralyzovať našu prácu,“ dodal.



Šéf Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) Philippe Lazzarini povedal, že mnohí zamestnanci agentúry, ako aj lekári a humanitárni pracovníci počas práce v Pásme Gazy v dôsledku hladu a vyčerpania omdlievajú.



Podľa riaditeľa gazskej nemocnice Šifá Muhammada abú Salmiju za uplynulé tri dni zomrelo v dôsledku podvýživy a hladu 21 detí. Okrem toho Izrael pokračuje v útokoch, ktoré si v utorok podľa televízie al-Džazíra vyžiadali najmenej 63 obetí vrátane 27 ľudí, ktorí v čase útokov čakali na distribúciu pomoci.



Izrael od 2. marca 11 týždňov blokoval prísun pomoci do Pásma Gazy. Prvú pomoc začal na palestínske územie vpúšťať koncom mája po tom, čo odborníci a humanitárne organizácie varovali pred hladomorom v Gaze.



Pomoc v Pásme Gazy od 26. mája distribuuje Spojenými štátmi a Izraelom podporovaná Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF), ktorej prácu však od začiatku sprevádza chaos a takmer každý deň médiá informujú o úmrtiach ľudí čakajúcich na pomoc, ktorých zastrelili izraelskí vojaci. Takéto útoky si podľa hovorcu Úradu OSN pre ľudské práva vyžiadali viac ako 1000 obetí.