Guterres: Izraelská ofenzíva by spôsobila humanitárnu katastrofu

Nairobi 10. mája (TASR) – Izraelský pozemný útok v meste Rafah na juhu Pásma Gazy by spôsobil humanitárnu katastrofu. V piatok to vyhlásil generálny tajomník OSN António Guterres po tom, ako vyjednávači opustili mierové rokovania v Káhire bez uzavretia dohody. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Masívny pozemný útok v Rafahu by viedol k epickej humanitárnej katastrofe a úplne by zmaril našu snahu o poskytovanie pomoci ľuďom a odvrátenie hroziaceho hladomoru," vyhlásil šéf OSN počas návštevy kenskej metropoly Nairobi.



"So všetkými zainteresovanými stranami sa aktívne usilujeme obnoviť dodávky životne dôležitých zásob vrátane zúfalo potrebného paliva cez hraničné priechody Rafah a Kerem Šalom," dodal.



Izraelské jednotky napriek masívnej vlne protestov medzinárodného spoločenstva v utorok vstúpili do východného sektoru Rafahu. Svoj postup odôvodnili prenasledovaním militantov.



Vojna v Pásme Gazy vypukla 7. októbra po teroristickom útoku na juh Izraela, pri ktorom zomrelo vyše 1150 ľudí, zväčša civilistov. Palestínski militanti tiež uniesli do Pásma Gazy približne 250 rukojemníkov.



Izrael reagoval sľubom zničiť Hamas a zaútočil na Pásmo Gazy. Vojenské útoky si vyžiadali už vyše 34.900 obetí, vyplýva z údajov gazského ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom.