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Guterres: Je ťažké byť optimistický ohľadne konca vojny na Ukrajine
Vo svojom vystúpení po stretnutí s lídrami Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile poukázal Guterres na utrpenie spôsobené konfliktmi vo svete.
Autor TASR
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Manila 16. novembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok podotkol, že je „ťažké byť optimistický“, pokiaľ ide o ukončenie vojny na Ukrajine, a zároveň vyzval na okamžité a bezpodmienečné prímerie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Vo svojom vystúpení po stretnutí s lídrami Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile poukázal Guterres na utrpenie spôsobené konfliktmi vo svete.
„Po celom svete vidíme konflikty, ktoré spôsobujú obrovské ľudské utrpenie – od Gazy, Jemenu a širšej krízy na Blízkom východe až po Ukrajinu, Sudán a ďalšie oblasti,“ uviedol.
K vyhliadkam na ukončenie vojny na Ukrajine Guterres povedal: „Úprimne povedané, je ťažké byť optimistický, keď čelíte situácii, ktorá trvá už takmer päť rokov. Myslím si tiež, že je dôležité povedať, že naším cieľom je okamžité a bezpodmienečné prímerie.“
Dodal, že prímerie musí viesť k mierovému procesu, ktorý „zaručí dodržiavanie medzinárodného práva... a následne aj rešpektovanie územnej celistvosti Ukrajiny. To je ten spravodlivý mier, za ktorý bojujeme“.
Ruskí a ukrajinskí predstavitelia absolvovali minulý týždeň v Abú Zabí prvé mierové rokovania po ôsmich mesiacoch, pričom úlohu sprostredkovateľa zohrali Spojené štáty. Žiadny zásadný prelom v kľúčových otázkach však po nich neoznámili, poznamenala DPA.
Vo svojom vystúpení po stretnutí s lídrami Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile poukázal Guterres na utrpenie spôsobené konfliktmi vo svete.
„Po celom svete vidíme konflikty, ktoré spôsobujú obrovské ľudské utrpenie – od Gazy, Jemenu a širšej krízy na Blízkom východe až po Ukrajinu, Sudán a ďalšie oblasti,“ uviedol.
K vyhliadkam na ukončenie vojny na Ukrajine Guterres povedal: „Úprimne povedané, je ťažké byť optimistický, keď čelíte situácii, ktorá trvá už takmer päť rokov. Myslím si tiež, že je dôležité povedať, že naším cieľom je okamžité a bezpodmienečné prímerie.“
Dodal, že prímerie musí viesť k mierovému procesu, ktorý „zaručí dodržiavanie medzinárodného práva... a následne aj rešpektovanie územnej celistvosti Ukrajiny. To je ten spravodlivý mier, za ktorý bojujeme“.
Ruskí a ukrajinskí predstavitelia absolvovali minulý týždeň v Abú Zabí prvé mierové rokovania po ôsmich mesiacoch, pričom úlohu sprostredkovateľa zohrali Spojené štáty. Žiadny zásadný prelom v kľúčových otázkach však po nich neoznámili, poznamenala DPA.