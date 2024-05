Guterres je znepokojený kvôli hroziacej ofenzíve do Rafahu

New York 7. mája (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval v pondelok vládu v Izraeli i militantov z palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, aby "urobili niečo navyše v záujme dosiahnutia dohody a zastavenia v súčasnosti prebiehajúceho utrpenia". TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Podľa Guterresovho hovorcu Stéphanea Dujarrica sa jeho vyjadrenia týkali možnej izraelskej vojenskej ofenzívy do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy.



"Generálny tajomník je hlboko znepokojený indikáciami, že hrozí rozsiahla vojenská operácia v Rafahu," uviedol Dujarric vo vyhlásení.



Guterres podľa neho tiež obom stranám konfliktu pripomenul, že na základe medzinárodného humanitárneho práva je prvoradá ochrana civilistov, cituje Reuters.



Po vypuknutí vojny v októbri 2023 sa uchýlilo do Rafahu približne 1,5 milióna ľudí z celkového počtu vyše 2,2 milióna obyvateľov Pásma Gazy. Humanitárne skupiny uvádzajú, že počas vojny tam nachádza útočisko vyše milión ľudí.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že jeho vojnový kabinet bude pokračovať v operácii v Rafahu s cieľom vystupňovať tlak na Hamas, aby prepustil zvyšných izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, i v záujme dosiahnutia ďalších vojenských cieľov krajiny.



V súvislosti s pripravovanou izraelskou vojenskou ofenzívou medzitým vyjadrilo znepokojenie viacero krajín i svetových lídrov vrátane britského premiéra Rishiho Sunaka, Francúzska či Európskej únie.