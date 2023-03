Guterres k Hodine Zeme: Vyzývam na výraznejšie konanie v oblasti klímy

New York 25. marca (TASR) - Hodina Zeme je výzva na masívne navýšenie konania v oblasti klímy a pripomienka, že svojim kúskom môže prispieť každý. Uviedol to v sobotu na sociálnej sieti generálny tajomník OSN António Guterres pri príležitosti tejto iniciatívy.



"Vyzývam vás, aby ste 25. marca o 20.30 h miestneho času na hodinu vypli osvetlenie - kdekoľvek sa nachádzate," napísal na Twitteri. "Každá minúta a každá hodina sa počíta," dodal.



V sobotu sa pri príležitosti Hodiny Zeme na celom svete vypnú svetlá na známych budovách a pamiatkach. Svetový fond na ochranu prírody (WWF) vyzýva ľudí, aby počas dňa sami "vypli" a strávili hodinu tým, že urobia niečo pozitívne pre planétu.



Hodinu Zeme si už pripomenuli na Novom Zélande, kde o 20.30 h miestneho času (8.30 h SEČ) zhasli svetlá na pamiatkach a ďalších budovách, píše agentúra DPA.



Iniciatíva Hodina Zeme vznikla v roku 2007 v Austrálii s cieľom upozorniť na dôsledky klimatickej krízy a od roku 2011 sa do nej zapája aj Slovensko.