Guterres: Kachovská priehrada bola zničená v dôsledku ruskej invázie

New York 6. júna (TASR) - Čiastočné zničenie Kachovskej priehrady je "ďalším zničujúcim dôsledkom" vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu, vyhlásil v utorok generálny tajomník OSN António Guterres. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Dnešná tragédia je ďalším príkladom hroznej ceny, ktorú si vojna vyberá na ľuďoch," uviedol Guterres v sídle OSN v New Yorku. Dodal, že utrpenie na Ukrajine trvá už vyše roka a musí prestať.



Z priehrady na rieke Dneper v Chersonskej oblasti, ktorú mali pod kontrolou ruské sily, sa po útoku uvoľnil príval vody. Zaplavil priľahlé mestečko a približne dve desiatky obcí, v dôsledku čoho sa začala evakuácia asi 17.000 ľudí.



Z útoku na priehradu sa navzájom obviňujú Moskva a Kyjev. Podľa Ukrajiny chcelo Rusko útokom na priehradu spomaliť dlho očakávanú ukrajinskú ofenzívu. Rusko uviedlo, že išlo o sabotáž s cieľom zastaviť zásobovanie vodou na anektovaný polostrov Krym.



Guterres uviedol, že OSN nemá nezávislé informácie o okolnostiach, ktoré viedli k zničeniu Kachovskej vodnej elektrárne. "Jedna vec je však jasná. Je to ďalší zničujúci dôsledok ruskej invázie na Ukrajinu," uviedol šéf OSN.



Guterres Rusko od začiatku invázie už niekoľkokrát odsúdil za porušovanie charty OSN. V utorok uviedol, že útoky proti civilistom a kritickej civilnej infraštruktúre musia prestať. "Všetci sme dnes videli tragické obrazy monumentálnej humanitárnej, ekonomickej a ekologickej katastrofy v Chersonskej oblasti na Ukrajine," povedal generálny tajomník OSN.



"Organizácia Spojených národov a humanitárni partneri sa v koordinácii s vládou Ukrajiny ponáhľajú s pomocou, ktorá zahŕňa pitnú vodu, tablety na čistenie vody a inú kritickú pomoc," uviedol Guterres.