Guterres:Klimatická zmena ničí živobytia, ľudia potom veria teroristom

New York 10. decembra (TASR) - Klimatická zmena je priťažujúcim faktorom nestability, ozbrojených konfliktov a terorizmu. Povedal to vo štvrtok generálny tajomník OSN António Guterres, informovala agentúra AP.



Regióny, ktoré sú najviac zraniteľné voči klimatickej zmene, podľa jeho slov "zároveň trpia neistotou, chudobou, slabým vedením a terorizmom".



Guterres na zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN ďalej povedal, že nemožnosť riadne zabezpečovať verejné služby v dôsledku klimatických zmien vyvoláva v spoločnosti nedôveru voči úradom. V situácii, keď klimatická zmena ničí živobytie ľudí, sa podľa Guterresa stávajú príťažlivejšími pre verejnosť aj sľuby teroristov o zabezpečení príjmu a spravodlivosti.



Pripomenul, že v oblasti Čadského jazera sa extrémistickej skupine Boko Haram podarilo naverbovať nových členov najmä z miestnych komunít, ktorých členovia sú sklamaní z nedostatku ekonomických príležitostí a slabého prístupu k základným zdrojom.



Šéf OSN takisto žiadal navýšenie investícii na pomoc rozvojovým krajinám za účelom prispôsobenia sa následkom klimatickej zmeny. Rozvinuté štáty by podľa neho mali dodržať svoj sľub a chudobnejším krajinám každoročne poskytnúť najmenej 100 miliárd dolárov.