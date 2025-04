Guterres kritizoval Izrael pre zákaz dodávok humanitárnej pomoci do Pá

New York 8. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok obvinil Izrael, že blokuje humanitárnu pomoc do Pásma Gazy a neplní svoje povinnosti pri uspokojovaní potrieb palestínskych obyvateľov. Odmietol tiež jeho nový návrh na kontrolu dodávok pomoci do enklávy, píše TASR podľa správy agentúr AFP a Reuters.



„Uplynul viac ako celý mesiac bez toho, aby bola do Pásma Gazy dodaná pomoc. Žiadne jedlo. Žiadne palivo. Žiadne lieky. Žiadne obchodné dodávky. Ako pomoc vyschla, brány hrôzy sa opäť otvorili,“ povedal Guterres novinárom.



Poukázal na Ženevské dohovory upravujúce zaobchádzanie s ľuďmi počas vojny a zdôraznil povinnosť „okupujúcej mocnosti“ zabezpečiť dodávky jedla a liekov pre obyvateľov. „Nič z toho sa dnes nedeje. Žiadna humanitárna pomoc nemá povolený vstup do Pásma Gazy,“ dodal Guterres.



Podľa zdroja AFP zahŕňa nový izraelský návrh o kontrole dodávok pomoci monitorovanie kalórií s cieľom zabrániť ich zneužitiu palestínskym militantným hnutím Hamas. „Izraelské orgány predstavili nový návrh 'mechanizmov' na dodávky pomoci, ktoré však predstavujú riziko ďalšej kontroly a bezcitného obmedzovania až do poslednej kalórie a zrnka múky,“ povedal generálny tajomník OSN.



„Dovoľte mi, aby som sa vyjadril jasne - nebudeme sa podieľať na žiadnej dohode, ktorá nebude plne rešpektovať humanitárne princípy - ľudskosť, nestrannosť, nezávislosť a neutrálnosť,“ povedal Guterres.



Generálny tajomník OSN tiež upozornil na situáciu na Západnom brehu Jordánu. „Súčasná cesta je slepou uličkou - z hľadiska medzinárodného práva a histórie je absolútne neprípustná... A riziko, že sa okupovaný Západný breh zmení na ďalšie Pásmo Gazy, ju ešte zhoršuje... Je čas ukončiť dehumanizáciu, ochrániť civilistov, prepustiť rukojemníkov, zabezpečiť život zachraňujúcu pomoc a obnoviť prímerie,“ uviedol Guterres.



Do Pásma Gazy a asi dvom miliónom Palestínčanom nebola od 2. marca dodaná žiadna pomoc. Izrael vyhlásil, že zákaz zruší, až keď mu Hamas vydá zvyšných rukojemníkov.