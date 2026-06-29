< sekcia Zahraničie
Guterres kritizuje rozširovanie izraelských osád na okupovanom brehu
Nárast počtu osád vedie podľa Guterresa k eskalácii násilia a obmedzuje prístup Palestínčanov k ich územiu.
Autor TASR
New York 29. júna (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres odsúdil „neúnavné“ rozširovanie izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Podľa jeho slov prispievajú k najhoršej kríze vysídľovania na tomto území od roku 1967, uvádza sa v štvrťročnej správe o stave regiónu, ku ktorej mala v pondelok prístup agentúra AFP, píše TASR.
Nárast počtu osád vedie podľa Guterresa k eskalácii násilia a obmedzuje prístup Palestínčanov k ich územiu.
„Tento vývoj podnecuje napätie, ďalej zakoreňuje nezákonnú izraelskú okupáciu, podkopáva právo palestínskeho ľudu na sebaurčenie a ohrozuje životaschopnosť plne nezávislého, súvislého a suverénneho palestínskeho štátu,“ vyhlásil generálny tajomník.
Varoval pred izraelskými plánmi na výstavbu v oblasti známej ako E1 a uviedol, že nové osady „by v podstate prerušili spojenie medzi severnou a južnou časťou Západného brehu Jordánu“.
„Ako také by to malo závažné dôsledky pre územnú súvislosť okupovaného palestínskeho územia a predstavovalo by to existenciálnu hrozbu pre dvojštátne riešenie,“ skonštatoval Guterres.
Správa odsúdila beztrestnosť násilia izraelských osadníkov a poukázala na to, že k nemu často dochádza za prítomnosti alebo s podporou izraelských bezpečnostných síl.
„Násilie osadníkov, obmedzenia prístupu, demolácie a dlhotrvajúce bezpečnostné operácie sa v posledných rokoch zintenzívnili, čo viedlo k najväčšej kríze vysídľovania na Západnom brehu od roku 1967,“ poznamenal Guterres.
Nárast počtu osád vedie podľa Guterresa k eskalácii násilia a obmedzuje prístup Palestínčanov k ich územiu.
„Tento vývoj podnecuje napätie, ďalej zakoreňuje nezákonnú izraelskú okupáciu, podkopáva právo palestínskeho ľudu na sebaurčenie a ohrozuje životaschopnosť plne nezávislého, súvislého a suverénneho palestínskeho štátu,“ vyhlásil generálny tajomník.
Varoval pred izraelskými plánmi na výstavbu v oblasti známej ako E1 a uviedol, že nové osady „by v podstate prerušili spojenie medzi severnou a južnou časťou Západného brehu Jordánu“.
„Ako také by to malo závažné dôsledky pre územnú súvislosť okupovaného palestínskeho územia a predstavovalo by to existenciálnu hrozbu pre dvojštátne riešenie,“ skonštatoval Guterres.
Správa odsúdila beztrestnosť násilia izraelských osadníkov a poukázala na to, že k nemu často dochádza za prítomnosti alebo s podporou izraelských bezpečnostných síl.
„Násilie osadníkov, obmedzenia prístupu, demolácie a dlhotrvajúce bezpečnostné operácie sa v posledných rokoch zintenzívnili, čo viedlo k najväčšej kríze vysídľovania na Západnom brehu od roku 1967,“ poznamenal Guterres.