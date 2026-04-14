< sekcia Zahraničie
Guterres: Kríza na Blízkom východe nemá vojenské riešenie
Guterres tiež novinárom v sídle OSN v New Yorku povedal, že medzinárodnú slobodu plavby musia v Hormuzskom prielive rešpektovať „všetky strany“.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 14. apríla (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v utorok vyzval na obnovenie „serióznych rokovaní“ v záujme ukončenia vojny na Blízkom východe. Ako zdôraznil, táto kríza „nemá vojenské riešenie“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Guterres tiež novinárom v sídle OSN v New Yorku povedal, že medzinárodnú slobodu plavby musia v Hormuzskom prielive rešpektovať „všetky strany“.
„Táto kríza nemá vojenské riešenie. Mierové dohody si vyžadujú vytrvalú angažovanosť a politickú vôľu. Musia sa obnoviť seriózne rokovania,“ povedal.
Ako zdôraznil, prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom „musí byť zachované“, čím narážal na dvojtýždňový pokoj zbraní, na ktorom sa obe strany konfliktu dohodli minulú stredu.
Americká a iránska delegácia cez víkend rokovali v pakistanskom Islamabade, no nepodarilo sa im dosiahnuť dohodu. Prezident USA Donald Trump v utorok pre New York Post naznačil, že druhé kolo rokovaní by sa mohlo v Pakistane uskutočniť „v priebehu nasledujúcich dvoch dní“.
Generálny tajomník OSN privítal v utorok aj začiatok prvých priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom za uplynulé desaťročia – dialógu, ktorý sa koná vo Washingtone. Nesúhlasí s ním však proiránske hnutie Hizballáh, ktoré bojuje proti izraelským silám v južnom Libanone.
„Nikto neočakáva, že tieto dnešné rozhovory vyriešia všetky problémy, ale myslím si, že bude veľmi dôležité, ak tieto rozhovory vytvoria podmienky na zmenu spôsobu, akým aktéri rozvíjali svoje aktivity,“ povedal Guterres. „Je pravdou, že Hizballáh a Izrael si vždy navzájom pomáhali v destabilizovaní libanonskej vlády,“ poznamenal.
Guterres tiež vyzval na širšie diplomatické úsilie, „zdržanlivosť a zodpovednosť“, ako aj na rešpektovanie medzinárodného práva, ktoré bolo podľa neho „pošliapané“ po celom svete.
Generálny tajomník OSN zároveň varoval, že „bezprávie plodí chaos“, utrpenie a ničenie.
Guterres tiež novinárom v sídle OSN v New Yorku povedal, že medzinárodnú slobodu plavby musia v Hormuzskom prielive rešpektovať „všetky strany“.
„Táto kríza nemá vojenské riešenie. Mierové dohody si vyžadujú vytrvalú angažovanosť a politickú vôľu. Musia sa obnoviť seriózne rokovania,“ povedal.
Ako zdôraznil, prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom „musí byť zachované“, čím narážal na dvojtýždňový pokoj zbraní, na ktorom sa obe strany konfliktu dohodli minulú stredu.
Americká a iránska delegácia cez víkend rokovali v pakistanskom Islamabade, no nepodarilo sa im dosiahnuť dohodu. Prezident USA Donald Trump v utorok pre New York Post naznačil, že druhé kolo rokovaní by sa mohlo v Pakistane uskutočniť „v priebehu nasledujúcich dvoch dní“.
Generálny tajomník OSN privítal v utorok aj začiatok prvých priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom za uplynulé desaťročia – dialógu, ktorý sa koná vo Washingtone. Nesúhlasí s ním však proiránske hnutie Hizballáh, ktoré bojuje proti izraelským silám v južnom Libanone.
„Nikto neočakáva, že tieto dnešné rozhovory vyriešia všetky problémy, ale myslím si, že bude veľmi dôležité, ak tieto rozhovory vytvoria podmienky na zmenu spôsobu, akým aktéri rozvíjali svoje aktivity,“ povedal Guterres. „Je pravdou, že Hizballáh a Izrael si vždy navzájom pomáhali v destabilizovaní libanonskej vlády,“ poznamenal.
Guterres tiež vyzval na širšie diplomatické úsilie, „zdržanlivosť a zodpovednosť“, ako aj na rešpektovanie medzinárodného práva, ktoré bolo podľa neho „pošliapané“ po celom svete.
Generálny tajomník OSN zároveň varoval, že „bezprávie plodí chaos“, utrpenie a ničenie.