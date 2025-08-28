< sekcia Zahraničie
Guterres: Ľudia na Haiti trpia, zatiaľ čo je ich krajina prehliadaná
Haiti je najchudobnejšou krajinou západnej hemisféry a politická nestabilita ho sužuje už niekoľko desaťročí.
Autor TASR
New York 28. augusta (TASR) - Ľudia na Haiti sú vystavení „dokonalej búrke utrpenia“, zatiaľ čo krajina ostáva „hanebne prehliadaná“. Vo štvrtok to pred Bezpečnostnou Radou Organizácie Spojených národov (BR OSN) vyhlásil generálny tajomník OSN António Guterres, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Štátna autorita sa rozpadá počas toho ako násilie gangov zachvátilo Port-au-Prince a šíri sa ďalej, paralyzuje každodenný život a núti rodiny utekať,“ uviedol Guterres. „Civilisti sú vystavení správam o znásilneniach a sexuálnom násilí. Nemocnice a školy sú cieľmi opakovaných útokov. Zrútil sa právny štát,“ pokračoval. Aj napriek vymenovaným skutočnostiam však podľa generálneho tajomníka Haiti „ostáva naďalej hanebne prehliadané a žalostne podfinancované“.
Guterresove vyhlásenia prichádzajú deň po tom, ako skupina siedmich krajín vrátane Spojených štátov požiadala BR OSN o posilnenie mnohonárodných bezpečnostných síl (MSS) pod vedením Kene určených na boj proti násiliu gangov na Haiti.
Viac ako rok po ich nasadení sa však situácia v krajine aj naďalej zhoršuje a hlavné mesto Port-au-Prince je už takmer úplne pod kontrolou gangov. Z plánovaných 2500 policajtov, ktorých chceli štáty v rámci misie vyslať, bolo nakoniec nasadených len približne 1000. Viac ako 700 z nich na ostrovný štát prišlo z Kene.
Haiti je najchudobnejšou krajinou západnej hemisféry a politická nestabilita ho sužuje už niekoľko desaťročí. Od roku 2024 zápasí s rastúcim násilím v dôsledku činnosti zločineckých skupín.
Situácia sa zhoršuje odkedy minulý rok odstúpil premiér Ariel Henry. Toho nahradila prechodná vláda, ktorá má mandát pripraviť voľby do februára 2026. Naposledy sa v krajine konali v roku 2016. Od roku 2021 Haiti nemá ani prezidenta, keďže vtedajšiu hlavu štátu Jovenela Moseho zavraždili priamo v jeho rezidencii najatí ozbrojenci.
V dôsledku narastajúceho násilia gangov zahynulo na Haiti len za prvú polovicu tohto roka viac ako 3000 ľudí. Podľa Detského fondu OSN (UNICEF) v súčasnosti až približne polovicu členov zločineckých skupín tvoria deti.
