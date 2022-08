Guterres: Ľudstvo je iba jedno nedorozumenie od jadrového zničenia

New York 1. augusta (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok upozornil, že ľudstvo je "iba jedno nedorozumenie od jadrového zničenia". Svet podľa neho v súčasnosti čelí najväčšej hrozbe od vrcholu studenej vojny. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Doposiaľ sme mali mimoriadne šťastie. Avšak šťastie nie je stratégia. Nie je ani štítom pred geopolitickým napätím, ktoré prerastá do jadrového konfliktu," povedal Guterres na začiatku desiatej konferencie o plnení Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT).



Ľudstvo je dnes podľa šéfa OSN "iba jedno nedorozumenie, jeden chybný výpočet od jadrového zničenia". Preto vyzval národy, aby "uviedli ľudstvo na novú cestu k svetu bez jadrových zbraní".



Zmluva o nešírení jadrových zbraní vstúpila do platnosti v roku 1970. Konferencia signatárskych štátov na pôde OSN bolo od roku 2020 niekoľkokrát odložené pre pandémiu ochorenia COVID-19. Súčasná schôdzka potrvá do 26. augusta.



Guterres povedal, že konferencia je "príležitosťou na posilnenie" a prispôsobenie zmluvy voči znepokojivej situácii vo svete. Poukázal tiež na rusko-ukrajinský konflikt i na napätie na Kórejskom polostrove a na Blízkom východe.



"Odstránenie jadrových zbraní je jedinou zárukou, že nebudú nikdy použité," uviedol generálny tajomník OSN. Dodal, že plánuje navštíviť japonskú Hirošimu na výročie zhodenia atómovej bomby 6. augusta 1945.



"Takmer 13.000 jadrových zbraní sa v súčasnosti nachádza v arzenáli krajín po celom svete. To všetko v čase, keď riziká šírenia (týchto zbraní) narastajú a nástroje, ktoré majú zabrániť eskalácii, slabnú," pripomenul Guterres.



Päť stálych členov Bezpečnostnej rady OSN - Spojené štáty, Čína, Rusko, Británia a Francúzsko - sa v januári zaviazalo k zabráneniu ďalšieho šírenia jadrových zbraní, píše AFP. Na poslednej konferencii NPT v roku 2015 neboli krajiny pri podstatných otázkach schopné dosiahnuť dohodu, pripomína AFP.