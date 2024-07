Guterres: Ľudstvo trpí epidémiou extrémnych horúčav

New York 26. júl (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres varoval vo štvrtok pred epidémiou extrémnych horúčav, ktorá postihuje miliardy ľudí na celom svete. Zdôraznil, že je potrebné prijať opatrenia na obmedzenie dôsledkov takýchto teplotných extrémov, ktoré sa zintenzívňujú v dôsledku zmeny klímy. O jeho vyhlásení informovala agentúra AFP, píše TASR.



Guterres vyzval krajiny G20, aby prijali opatrenia proti "šialenému spaľovaniu nášho jediného domova" a "závislosti" od fosílnych palív.



Extrémne horúčavy spôsobujú, že teploty prekračujú 50 stupňov Celzia, pričom 21., 22. a 23. júl boli tri najteplejšie dni, aké boli na svete zaznamenané v histórii meraní.



Hoci rok 2023 bol najteplejším rokom v histórii, teploty výrazne nad 40 °C sú čoraz bežnejšie. Len za rok bola hranica 50°C prekročená na najmenej desiatich miestach vrátane Údolia smrti v Spojených štátoch, Agadiru v Maroku, ako aj Číny a Indie. Intenzívne horúčavy majú v rokoch 2000 až 2019 na svedomí približne 489.000 úmrtí ročne v porovnaní so 16.000 úmrtiami ročne v dôsledku cyklónov.



OSN odhaduje, že ekonomické straty spôsobené nadmerným teplom na pracovisku dosiahnu v roku 2030 2,4 bilióna dolárov.



Správa Medzinárodnej organizácie práce (ILO) uviedla, že v roku 2020 bude nadmernému teplu vystavených viac ako 70 percent zamestnancov, čo je o 8,8 percenta viac než v roku 2000.



Guterres pripomenul, že zachrániť životy a obmedziť vplyv tepla môžeme aj prijatím opatrení na ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva, ako sú malé deti, starší ľudia a najchudobnejší obyvatelia ľudstva.



Dodal, že systémy včasného varovania by mali zahŕňať aj extrémne horúčavy, upozorňovať obyvateľstvo na príchod vlny horúčav a informovať ho o preventívnych opatreniach, ktoré treba prijať.