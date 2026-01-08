< sekcia Zahraničie
Guterres ľutuje rozhodnutie USA vystúpiť z kľúčových organizácií
Trump nariadil vystúpenie USA z desiatok medzinárodných inštitúcií, ktoré podľa Bieleho domu fungujú v rozpore s národnými záujmami.
Autor TASR
New York 8. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril poľutovanie nad rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa o vystúpení Spojených štátov zo 66 medzinárodných organizácií. Vo štvrtok to uviedol Guterresov hovorca Stéphane Dujarric, píše TASR podľa agentúry AFP.
„OSN má zodpovednosť pomáhať tým, ktorí sú na nás závislí. Naše mandáty budeme naďalej s odhodlaním plniť,“ avizoval Guterres.
Trump nariadil vystúpenie USA z desiatok medzinárodných inštitúcií, ktoré podľa Bieleho domu fungujú v rozpore s národnými záujmami. Rozhodnutie sa dotkne 31 organizácií pod záštitou OSN a 35 ďalších subjektov. Ako dôvod pre odchod USA z nich americká vláda uviedla, že tieto inštitúcie presadzujú „radikálnu klimatickú politiku, globálne riadenie a ideologické programy, ktoré sú v rozpore so suverenitou a ekonomickou silou USA“.
Na zozname sa nachádza aj Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC), ktorý je základom všetkých dôležitých medzinárodných dohôd o klíme, vysvetľuje AFP.
Výkonný riaditeľ UNFCCC Simon Stiell Trumpovo rozhodnutie vo štvrtok kritizoval a vyhlásil, že „uškodí len americkej ekonomike, zamestnanosti a životnej úrovni“.
Ďalší kritici tohto kroku varovali, že výsledkom bude ešte väčšia izolácia USA na globálnej scéne.
„Rozhodnutie najväčšej svetovej ekonomiky a druhého najväčšieho producenta emisií odstúpiť od tejto dohody je poľutovaniahodné a nešťastné,“ napísal eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra na sociálnej sieti X.
