Guterres: Mocnosti zaujali jednotný prístup k Afganistanu

New York 23. septembra (TASR) - Pätica stálych členov Bezpečnostnej rady (BR) OSN má jednotný postoj k stabilite Afganistanu. Vyhlásil to v stredu generálny tajomník OSN António Guterres po rokovaní ministrov zahraničných vecí Británie, Číny, Ruska, Spojených štátov a Francúzska. Informovala o tom agentúra AFP.



Všetkých päť mocností chce "mier a stabilitu v Afganistane, kde by bolo možné bez problémov distribuovať humanitárnu pomoc a kde nebude diskriminácia," povedal Guterres novinárom po spoločnom stretnutí na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.



Dodal, že skupina krajín chce "Afganistan, kde sú rešpektované práva žien a dievčat, Afganistan, ktorý nie je útočiskom terorizmu, Afganistan s inkluzívnou vládou zastupujúcou všetky vrstvy obyvateľstva".



Ministri zahraničných vecí USA, Británie, Francúzska a Ruska sa v New Yorku stretli osobne a ich čínsky náprotivok Wang I sa k nim pripojil prostredníctvom videokonferencie, ale po zhruba hodinu trvajúcich rozhovoroch nevystúpil pred novinárov ani jeden z nich.



Čínsky veľvyslanec pri OSN Čang Ťün v rozhovore pre AFP pred samotným stretnutím uviedol, že týchto päť mocností sa zhodlo na vytvorení inkluzívnej vlády. "Zhoda je všade," povedal.



Čína a Rusko označili víťazstvo afganského hnutia Taliban po 20 rokoch vojny za porážku Spojených štátov a začali s islamistickými povstalcami spolupracovať, pričom Peking sa snaží odblokovať zmrazené afganské aktíva. Obe krajiny však odmietli medzinárodné uznanie jeho vlády a majú tiež obavy z akejkoľvek podpory extrémistických skupín.



O stretnutie piatich stálych členov BR OSN, ktorí patria do tzv. skupiny P5, požiadala britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová, ktorá vyjadrila nádej, že zaujmú k Talibanu jednotný prístup.