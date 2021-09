Guterres: Musíme viesť s Talibanom dialóg v snahe zabrániť úmrtiam

New York 10. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby pokračovalo v dialógu s Talibanom v snahe zabrániť miliónom úmrtí. Vyjadril tiež obavy, že ovládnutie Afganistanu radikálnymi islamistami by mohlo povzbudiť džihádistov pôsobiacich v africkom regióne Sahel.



Guterres vo štvrtkovom rozhovore pre agentúru AFP uviedol, že v rámci potreby udržiavať s Talibanom dialóg je dôležité prejaviť solidaritu afganskému ľudu, keďže milióny ľudí tam čelia hrozbe hladomorou. "Počas doterajších diskusií, ktoré sme s nimi viedli, bolo cítiť aspoň ochotou sa zhovárať," dodal Guterres. Zároveň nevylúčil, že Afganistan jedného dňa navštívi, ak na to budú vhodné podmienky. "To, čo si OSN želá, je inkluzívna vláda, v ktorej budú zastúpené všetky zložky afganskej spoločnosti. Dočasná vláda, zloženie ktorej bolo oznámené pred niekoľkými dňami, týmto dojmom ale nepôsobí," skonštatoval.



Guterres tiež zdôraznil, že "svet musí zabrániť ekonomickému kolapsu v Afganistane". Okrem toho poznamenal, že "finančné nástroje umožnia afganskej ekonomike dýchať". Nadviazal tak na štvrtkové vyjadrenie vyslankyne OSN pre Afganistan Deborah Lyonsovej v rámci diskusie v Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN), podľa ktorej zastavenie toku peňazí do Afganistanu zo zahraničia, len aby sa nedostali do rúk Talibanu, môže vyvolať "vážny hospodársky pokles" a uvrhnúť do chudoby ďalšie milióny Afgancov.



V pondelok 13. septembra sa v Ženeve uskutoční pod záštitou OSN medzinárodná konferencia za účelom zvýšiť finančnú podporu medzinárodného spoločenstva pri riešení zhoršujúcej sa humanitárnej krízy v Afganistane.