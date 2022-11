Guterres na COP27: Svet sa rúti do klimatického pekla

Šarm aš-Šach 7. novembra (TASR) - Svet sa v dôsledku globálneho otepľovania rúti do "klimatického pekla", uviedol na summite COP27 v Egypte generálny tajomník OSN António Guterres. Varoval, že ľudstvo bude buď spolupracovať v boji proti zmene klímy, alebo zahynie. TASR správu prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian.



Guterres vyhlásil, že v období početných medzinárodných kríz – od pandémie koronavírusu, cez ruskú inváziu na Ukrajine až po napäté medzinárodné vzťahy a výkyvy počasia, ktoré ničia ekonomiky – ľudstvo "bojuje o život... a prehráva". Dodal, že svet je "nebezpečne blízko k bodu, odkiaľ už niet návratu".



"Ľudstvo má na výber, môže buď spolupracovať, alebo zahynie. Buď dohoda o klimatickej solidarite, alebo dohoda o spoločnej samovražde," upozornil generálny tajomník OSN.



Guterres vyzval na uzavretie dohody medzi bohatými krajinami a rozvojovými ekonomikami, zameranej na zníženie emisií skleníkových plynov a zaistenie toho, aby globálny nárast teplôt nepresiahol 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s úrovňami spred priemyselnej revolúcie.



V poradí 27. Konferencia zmluvných strán (COP) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) potrvá v Šarm aš-Šajchu do 18. novembra.