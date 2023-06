Guterres: Na extrémizmus a terorizmus je najlepším riešením prevencia

New York 20. júna (TASR) - Prevencia je najefektívnejší nástroj na ukončenie extrémizmu a terorizmu. Štáty musia riešiť základné podmienky, akými sú nespokojnosť či chudoba, ktoré môžu byť príčinou týchto hrozieb. V pondelok to povedal generálny tajomník OSN António Guterres. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Hoci sme za posledné roky dosiahli niekoľko významných úspechov, terorizmus a násilný extrémizmus sa naďalej šíria a rastú," povedal Guterres na tlačovej konferencii v New Yorku. Vyzval štáty, aby sa jednotne postavili proti týmto globálnym hrozbám.



Extrémizmus podľa neho zneužíva súčasné krízy vo svete – potravinovú a energetickú krízu či klimatickú zmenu. Ako dodal, potrebná je prevencia.



"Prevencia znamená viac než len prekazenie útokov a sprisahaní. Znamená to predovšetkým riešiť základné podmienky, ktoré môžu viesť k terorizmu, ako sú chudoba, diskriminácia, nespokojnosť, slabá infraštruktúra a inštitúcie a hrubé porušovanie ľudských práv," povedal generálny tajomník OSN.



Guterres na tlačovej konferencii prízvukoval, aby štáty v boji proti terorizmu rešpektovali ľudské práva a do vlasti vracali džihádistov a ich rodinných príslušníkov zadržiavaných v táboroch po porážke Islamského štátu (IS) v Sýrii a Iraku. "Je to otázka ľudskej slušnosti a súcitu, ale aj otázka bezpečnosti," adresoval Guterres členským štátom.



Africké odnože al-Káidy a IS podľa slov šéfa OSN rýchlo získavajú pôdu pod nohami na miestach, ako je Sahel, a rozširujú sa na juh ku Guinejskému zálivu. Guterres poukázal aj na "brutálne dedičstvo" Islamského štátu v Sýrii a Iraku.



Dodal, že medzi primárne vnútroštátne hrozby sa čoraz častejšie radia neonacistické skupiny či hnutia nadraďujúce bielu rasu.