Guterres na hraniciach Pásma Gazy žiadal ukončenie „nočnej mory”

Rafah 23. marca (TASR) – Generálny tajomník OSN António Guterres v sobotu počas návštevy hranice Egypta a Pásma Gazy vyhlásil, že svet už videl dosť vojnových hrôz, a vyzval na zastavenie bojov, aby do oblasti mohla prúdiť humanitárna pomoc. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Palestínčania v Pásme Gazy, deti, ženy, muži, zostávajú naďalej uviaznutí v nekonečnej nočnej more," vyhlásil Guterres na egyptskej strane hraničného priechodu Rafah. "V mene veľkej väčšiny sveta hovorím, že už sme videli dosť," dodal.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil svoj úmysel pokračovať v útoku na mesto Rafah, kam sa pred bojmi v ostatných častiach Pásma Gazy uchýlilo obyvateľstvo tejto enklávy. Urobil tak napriek varovaniam, že tento krok spôsobí civilnému obyvateľstvu masové straty a zhorší humanitárnu krízu v Pásme Gazy.



Najnovší americký návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN žiadajúci v piatok okamžité prímerie zlyhal pre veto zo strany Ruska a Číny; arabské krajiny ho kritizovali a označili za príliš slabý. Hlasovanie o novom návrhu prebehne v pondelok.



Izrael spustil ofenzívu v Pásme Gazy ako odvetu za útoky militantov z palestínskeho hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra. Počas ofenzívy zahynulo 32.070 Palestínčanov, uviedli zdravotnícke úrady na území pásma ovládanom Hamasom. Militanti tohto hnutia zabili pri spomínanom útoku na Izrael približne 1200 ľudí a niekoľko stoviek odvliekli do zajatia.