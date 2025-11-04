< sekcia Zahraničie
Guterres na summite OSN žiadal rozhodnejší boj proti chudobe vo svete
Prvý Svetový summit o sociálnom rozvoji sa konal v Kodani v roku 1995, doplnila DPA.
Autor TASR
Dauha 4. novembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres na Svetovom summite OSN o sociálnom rozvoji v katarskej Dauhe vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšilo svoje úsilie v boji proti chudobe a nerovnosti, informovala v utorok agentúra DPA.
Guterres upozornil, že „skutočným rozvojom nie je prosperita pre niekoľkých.“ Na úvodnej tlačovej konferencii zdôraznil, že musí ísť „o príležitosti pre mnohých, založené na sociálnej spravodlivosti, plnej zamestnanosti a ľudskej dôstojnosti.“
Podľa šéfa OSN rozvojové krajiny nedostávajú primeranú podporu a v tejto súvislosti kritizoval medzinárodné spoločenstvo za jeho pomalú reakciu na klimatickú krízu a na ciele trvalo udržateľného rozvoja, ktoré stanovili členské štáty OSN.
Svetový summit o sociálnom rozvoji bude do štvrtka diskutovať o spôsoboch, ako znížiť mieru chudoby a sociálne nerovnosti, ako aj o rozšírení sociálneho zabezpečenia a prístupu k dobre platenej práci na celom svete.
Okrem Guterresa sa na summite zúčastňuje aj bývalá nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, ktorá je momentálne predsedníčkou Valného zhromaždenia OSN. Očakáva sa aj účasť zástupcov podnikateľského sektora a humanitárnych organizácií.
Na stretnutí by mala byť prijatá deklarácia, ktorej text už kritizovali humanitárne organizácie za nezáväznosť a vágnosť.
