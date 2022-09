Guterres na Valnom zhromaždení OSN: Svet je v ohrození a paralyzovaný

Generálny tajomník OSN Antonio Guterres hovorí na 77. Valnom zhromaždení OSN 20. septembra 2022 v New Yorku. Foto: TASR/AP

New York 20. septembra (TASR) - Štáty nedokážu poriadne fungovať, uviazli na mŕtvom bode a nie sú pripravené či ochotné čeliť výzvam, ktoré ohrozujú budúcnosť ľudstva a celej planéty. V utorok to počas otváracieho príhovoru všeobecnej rozpravy 77. Valného zhromaždenia OSN uviedol jej generálny tajomník António Guterres. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.vyhlásil Guterres. Dodal, žeVo svojom príhovore generálny tajomník poukázal aj na vojnu na Ukrajine a viaceré ďalšie konflikty v iných krajinách, mimoriadnu klimatickú situáciu, biedny finančný stav rozvojových krajín a nedávne kroky späť v súvislosti s cieľmi OSN ukončiť extrémnu chudobu a poskytnúť vzdelanie všetkým deťom.dodal Guterres, no zároveň uviedol, že stále existuje nádej. Zdôraznil, že jedinou cestou vpred sú spolupráca a dialóg, pretožeNa Valnom zhromaždení OSN v New Yorku sa po dvoch rokoch koronavírusovej pandémie zišlo zhruba 150 lídrov z celého sveta. Počas prvého dňa s prejavom vystúpi okrem iných aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, nemecký kancelár Olaf Scholz či francúzsky prezident Emmanuel Macron.