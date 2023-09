DPA: Guterres na zasadnutí VZ OSN očakáva osobnú prítomnosť Zelenského

New York 13. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres na budúcotýždňovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku očakáva osobnú účasť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Prijmem ukrajinského prezidenta Zelenského," povedal Guterres. Ukrajina ešte neoznámila, kto ju bude na zasadnutí zastupovať. Pozorovatelia však očakávajú, že do New Yorku pocestuje Zelenskyj.



Všeobecná rozprava v rámci 78. Valného zhromaždenia OSN sa začne v New Yorku na budúci utorok (19. septembra) a potrvá jeden týždeň. Má sa na nej zúčastniť viac než 140 šéfov krajín a vlád vrátane ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova.



Prípadná účasť bude prvá návšteva Zelenského v New Yorku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ukrajinský prezident vlani v decembri pricestoval do Washingtonu, kde ho v Bielom dome prijal americký prezident Joe Biden.