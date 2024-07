Guterres: Najnovšie ruské útoky na Ukrajine sú obzvlášť šokujúce

New York 8. júla (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v pondelok odsúdil najnovšie ruské raketové útoky na Ukrajine, pri ktorých zahynulo viac ako 30 ľudí. Podľa svojho hovorcu Stéphana Dujarrica ich označil za "obzvlášť šokujúce". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Pri útokoch, ktoré Rusko v pondelok podniklo v rôznych mestách Ukrajiny, prišlo o život najmenej 36 ľudí a ďalších viac ako 100 utrpelo zranenia. Raketa zasiahla aj Národnú detskú špecializovanú nemocnicu v Kyjeve, ktorá je najväčším pediatrickým zariadením na Ukrajine.



"Medzinárodné humanitárne právo zakazuje útoky proti civilistom a civilným objektom a akékoľvek takéto útoky sú neprijateľné a musia sa okamžite zastaviť," povedal Dujarric.



Ruské útoky odsúdil aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk a označil ich za "ohavné". Uviedol, že úder vážne poškodil oddelenia intenzívnej starostlivosti, chirurgie a onkológie v detskej nemocnici. Podľa Türka bolo zničené detské toxikologické oddelenie, kde deťom podávali dialýzu, pričom uviedol, že medzi obeťami boli najviac choré ukrajinské deti.



"Je to odporné a žiadam tých, ktorí majú vplyv, aby urobili všetko, čo je v ich silách, aby tieto útoky okamžite prestali," uviedol komisár OSN.



Detskú nemocnicu podľa vyhlásenia Kyjeva zasiahla ruská riadená strela Ch-101.



Rusko priznalo, že v pondelok podniklo sústredený útok na viaceré vojenské ciele na Ukrajine. Uviedlo však, že budovu nemocnice v Kyjeve zasiahla raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany.



Primátor Kyjeva Vitalij Kličko vyhlásil 9. júl za deň smútku. Na žiadosť Británie, Francúzska, Ekvádoru, Slovinska a USA sa v utorok v New Yorku uskutoční mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré bude venované pondelkovým útokom na Ukrajinu.