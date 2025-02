Guterres nalieha na Hamas, aby pokračoval v prepúšťaní rukojemníkov

Ženeva 11. februára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok vyzval palestínske militantné hnutie Hamas, aby pokračovalo v plánovanom prepúšťaní izraelských rukojemníkov.



Svojím statusom na sociálnej sieti X Guterres reagoval na vyhlásenie Hamasu, ktorý pohrozil odkladom ďalších výmen rukojemníkov za palestínskych väzňov, ako to stanovuje dohoda o prímerí v palestínskom Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Spomínané prímerie platí od 19. januára; do značnej miery zastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúce boje medzi Izraelom a palestínskymi radikálmi v Pásme Gazy a viedlo k prepusteniu piatich skupín izraelských rukojemníkov výmenou za stovky palestínskych väzňov zadržiavaných v izraelských väzniciach.



Napätie v regióne však stúplo po tom, čo americký prezident Donald Trump navrhol ovládnuť Pásmo Gazy a vysťahovať odtiaľ jej viac ako dva milióny obyvateľov. V pondelok svoj tlak ešte zvýšil, keď povedal, že vyzve na ukončenie prímeria, ak do sobotňajšieho poludnia nebudú oslobodení všetci izraelskí rukojemníci.



Vedenie Hamasu v utorok toto Trumpovo varovanie kritizovalo s tým, že ešte viac komplikuje situáciu s krehkým prímerím v Pásme Gazy.



"Trump musí mať na pamäti, že existuje dohoda, ktorú musia rešpektovať obe strany, a toto je jediný spôsob, ako vrátiť väzňov (rukojemníkov)," povedal vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Sámí abú Zuhrí pre agentúru AFP. Upozornil, že "jazyk vyhrážok nemá žiadnu hodnotu a situáciu ešte viac komplikuje".



Trumpovo najnovšie varovanie prišlo po tom, čo Hamas uviedol, že ďalšie prepustenie rukojemníkov bude "odložené až do odvolania", pretože Izrael údajne neplní záväzky, ktoré preň vyplývajú z dohody o prímerí vrátane dodávok humanitárnej pomoci.



V dohode o prímerí sa uvádza, že postupné prepúšťanie rukojemníkov a väzňov by sa malo uskutočniť počas prebiehajúcej 42-dňovej prvej fázy dohody.